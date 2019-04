Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general al partidului, Codrin Sefanescu, au ajuns vineri, cu putin inainte de ora 16, la Craiova, pentru a participa la mitingul electoral anuntat de presedintele PSD Dolj, Claudiu Manda. Alaturi de Liviu Dragnea, la Craiova, a venit si iubita liderului…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Viorica Dancila s-au numarat printre invitații la petrecerea de nunta a Liei Olguța Vasilescu ... The post Liviu Dragnea, insoțit de iubita lui la nunta Liei Olguței Vasilescu și a lui Claudiu Manda. Ce ținuta a purtat Irina Tanase (video) appeared first on Renasterea…

- Liviu Dragnea si Viorica Dancila au ajuns, sambata seara, la petrecerea nuntii lui Claudiu Manda cu Lia Olguta Vasilescu. Premierul a urat „casa de piatra” mirilor. Liviu Dragnea si Viorica Dancila au ajuns in jurul orei 20.00 la petrecerea care are loc in comuna Isalnita, judetul Dolj. Liviu Dragnea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Viorica Dancila se numara printre invitații la petrecerea de nunta a Liei Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, care are loc la Ișalnița, la 10 kilometri de Craiova. Dragnea și Dancila au sosit la local in jurul orei 20:00. Liderul PSD a venit insoțit de iubita sa,…

- Dezvaluire emoționanta inainte de nunta - Olguța Vasilescu a marturisit sambata, la Romania Tv, ca mama ei sufera foarte tare atunci cand aude la diverse emisiuni critici neadevarate la adresa fostului ministru.Liviu Dragnea și Viorica Dancila și-au facut apariția la nunta lui Claudiu Manda…

- Acesta a vorbit despre alegerile europarlamentare, precizand ca iși dorește pe lista PSD sa fie oameni care sa sprijine interesele Romaniei in Uniunea Europeana. „Nu am promis pana acum niciun loc nimanui, dar va spun astazi, in Oltenia: mi-aș dori ca pe aceasta lista sa fie Claudiu Manda.…

- Pana cand Liviu Dragnea iși face curaj sa se insoare cu Irina Tanase, iubita sa, un alt cuplu celebru din PSD face nunta! Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu au decis sa iși oficializeze relația și sa devina o familie tradiționala. Cei doi vor face cununia civila in perioada urmatoare, iar in primavara…

- Liderul PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a devenit anul trecut vedeta televizunilor ca urmare a faptului ca a fost impus de catre Liviu Dragnea drept presedinte al Comisiei parlamentare pentru controlul SRI....