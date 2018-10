Stiri pe aceeasi tema

- „In afara de mine mai sunt oameni in țara asta? Pe ei nu-i intrebați? M-am saturat. Inseamna ca orice lege ma favorizeaza pe mine? Sunt și eu om și efectiv imi ajunge sa raspund la aceste prostii”, a mai spus Dragnea. „Vorbiți cu haștagul, vorbiți cu Iohannis, sa dea un decret sa ma impuște maine…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o ieșire nervoasa, miercuri, in momentul in care a fost intrebat daca o lege adoptata recent, privind executarea pedepsei la domiciliu, il ajuta. Dragnea s-a intrebat daca este singurul om din țara și daca legile sunt doar pentru el. „Mi-a ajuns, sunt și eu…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a avut o reacție extrem de nervoasa in fața jurnaliștilor, cand a fost intrebat despre legea care permite persoanelor condamnate la inchisoare sa execute pedepsele la domiciliu.

- Iesirea nervoasa a lui Liviu Dragnea in Parlament in fata jurnalistilor! Intrebat daca legea privind executarea condamnarilor pana in 5 ani de inchisoare este facuta in avantajul sau, Liviu Dragnea si-a iesit din minti si a aruncat cuvinte grele. "Si cu ce dracu ma ajuta pe mine domnisoara? Ca sa inteleg…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a pierdut firea într-o discuție cu jurnaliștii care l-au întrebat despre legea ce permite executarea pedepselor pâna la 5 ani la domiciliu.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o iesire nervoasa, miercuri, in momentul in care a fost intrebat daca o lege adoptata recent, privind executarea pedepsei la domiciliu, il ajuta. Dragnea s-a intrebat daca este singurul om din tara si daca legile sunt doar pentru el.

- Liviu Dragnea nota 10 – I-a trecut glonțul pe la ureche. Votul de incredere dat lui Dragnea de membrii Comitetului Executiv al PSD reprezinta o victorie importanta, dar de etapa. Dragnea e departe de caștigarea razboiului. Din contra, are toate șansele sa-l piarda. Suntem doar intr-un relativ armistițiu,…