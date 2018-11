Stiri pe aceeasi tema

- Digi24.ro anunța, citand surse politice, ca Liviu Dragnea i-a cerut ministrului Justitiei sa prezinte cat mai repede un proiect privind amnistia si gratierea. Presedintele PSD spune ca cel care s-a opus acestui proiect pana acum a fost Paul Stanescu. Potrivit Digi 24, Dragnea il acuza pe Tudorel…

- "Solidaritatea PSD in protectia penalilor este una impecabila. In momentul de fata, Romania este un stat in care avem o majoritate PSD-ALDE care a decis sa faca bloc in jurul lui Liviu Dragnea. Orice alte incercari sunt butaforie publica. In realitate, in momentul in care se voteaza, o majoritate…

- Grupul puciștilor din PSD a votat marți in Camera Deputaților impotriva propunerii ca votul de azi la moțiunea simpla impotriva ministrului Tudorel Toader sa fie unul secret, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Propunerea de vot secret a fost facuta de grupul PMP și a fost respinsa la vot…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, dupa intalnirea cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca nu exista niciun proiect de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea la Ministerul Justitiei. TudorelToader le-a prezentat liderilor coalitiei de guvernare o alta ordonanta…

- Surse din cadrul coaliției de guvernare au precizat ca in aceasta perioada se pregatesc doua Ordonanțe de Urgența cu caracter exploziv. Prioritatea zero ar fi OUG pentru inlaturarea efectelor protocoalelor, iar odata data aceasta Ordonanța se va veni ulterior și cu amnistia.Surse politice…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Antena 3, ca ideea amnistiei nu este o iluzie juridica - cum a sugerat Gabriela Firea - si ca ministrul Justitiei "nu trebuie sa o mai lungeasca mult", ci sa gaseasca solutii pentru ca efectele abuzurilor sa fie...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, ar fi vandut multora himera amnistiei si gratierii, adaugand totodata ca ea sustine orice proiect, cu conditia ca acesta sa fie discutat…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, ca este necesara o remediere a abuzurilor din justiție ca raspuns la intrebare legata de o posibila ordonanța privind amnistia, susținand totuși ca varianta corecta este cea propusa de Tudorel Toader care a vorbit despre revizuirea pedepselor, scrie Mediafax."Mi…