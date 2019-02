Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea este un personaj total nefrecventabil care a crezut ca poate pacali în continuare pe toata lumea, dar a reușit sa se acopere de rușine la congresul socialiștilor europeni, spune fostul premier Mihai Tudose. El se refera la incidentul de la reuniunea PES, unde liderul PSD a fost huiduit,…

- Mihai Tudose este ironic la adresa lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a fost apostrofat de europarlamentarul Ana Gomes la congresul socialistilor europeni. Fostul premier il numeste pe Dragnea paria Europei."Liviu Dragnea - paria Europei! A crezut ca poate sa pacaleasca in continuare pe…

- Liviu Dragnea a fost huiduit sambata, la Madrid, de europarlamentarul Ana Gomes, la Congresul Socialistilor Europeni."Afara cu coruptii! Nu vrem corupție si corupti in PES si S&D", a strigat Gomes, potrivit libertatea.ro Liviu Dragnea s-a adresat celor prezenti in limba romana,…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au fost invitați la Congresul Socialiștilor Europeni, desfașurat la Madrid, in perioada 22-23 februarie. Cu toate acestea, nimeni nu a ascultat discursul șefului PSD, mai ales ca a fost singurul care a vorbit in romana, ca la final sa fie huiduit!

- Liviu Dragnea nu a avut parte de o experiența placuta la congresul PES de la Madrid, unde a fost huiduit de o colega, pe final de discurs. Unul din criticii sai de serviciu, olandezul Frans Timmermans, nici nu s-a obosit sa-i asculte cuvintele.

- Europarlamentarul socialist Ana Gomes, cea care a propus excluderea PSD din familia socialiștilor europeni și un critic acerb al lui Liviu Dragnea in ultimul an, s-a intrebat vineri, pe contul ei de Twitter, cum a putut sa accepte Frans Timmermans ca liderul PSD sa țina un discurs la Congresul PES…

- Un alt invitat a mai vorbit in franceza, iar un altul in spaniola. „Voi incepe sa vorbesc in limba mea, pentru ca oamenii din tara mea sa inteleaga„, a explicat el in fata delegatilor. „Suntem dupa 15 ani de dominatie a Dreptei care a distrus valori, sperante si destine. Trebuie sa le spunem tuturor…

- Seful PSD a vorbit in romana, ca sa fie inteles "acasa" Frans Timmermans nu a ascultat traducerea Liderul PSD Liviu Dragnea a fost invitat sa vorbeasca la Congresul Socialistilor Europeni, de la Madrid, unde a avut o interventie in cadrul panelului legat de echitate in Europa. El a fost singurul care…