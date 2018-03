Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

- Statul pararel facea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seara, la Antena 3. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam…

- Liviu Dragnea lanseaza 'bomba' serii. Seful PSD l-a atacat pe fostul premier, Victor Ponta. Atacul a fost unul distrugator. Dragnea a dezvaluit cum s-a facut Guvernul USL in 2012. Acesta spune ca Ponta ar fi stabilit componenta Executivului alaturi de fostul sef SRI, George Maior. Dragnea a facut…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Ion Iliescu nu a putut fi prezent la Congresul PSD, iar Adrian Nastase, fost presdinte al partidului, a avut reprezentanti printre cei pe care i-a sustinut. Potrivit unor surse politice, Dragnea il banuieste pe Adrian Nastase ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a dat replica lui Gabriel Oprea, dupa ce acesta a aratat ca l-a susținut sa devina președinte interimar la PSD. Dragnea susține ca Oprea ii spusese inainte de alegeri ca ”statul de drept” a decis ca la PSD Valeriu Zgonea sa devina președinte interimar, iar Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, marți, la Antena 3, despre afirmatiile lui Gabriel Oprea. „Domnul Oprea a spus ca m-a ajutat pe mine sa devin președintele interimar al partidului in 2015. Imi pare rau ca s-a dus pe subiectul asta. Trebuie sa spun ce s-a intamplat atunci. (...) Era…

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- Fostul ministru Gabriel Oprea afirma, intr-o postare pe Facebook, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care “a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal”. Oprea da ca exemplu anul 2004 cand el era ministru…

- "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul meu i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea. Acest ajutor a fost decisiv…

- Dupa o lunga perioada de tacere, politicianul a transmis un mesaj in care a spus cand l-a ajutat pe Liviu Dragnea. "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. la randul sau, presedintele PSD a afirmat, luni,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, ca niciodata nu a fost la vreo zi onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, mentionand ca va vorbi despre ceea ce stie in Comisia de control a SRI. "In ceea ce priveste ce am eu de spus, am spus ca voi spune in Comisia SRI tot ceea…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- Dragnea: Nu am fost la vreo onomastica a lui Maior sau Coldea. Prea mult vorbim despre securisti Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca nu a fost la vreo onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, negand astfel afirmatiile fostului sef SRI. "Nu am avut sa ma vad cu Maior în…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca nu a fost la nicio zi onomastica a fostului sef-adjunct al SRI, Florian Coldea, si nici la cea a lui George Maior, fost sef al SRI. Pe de alta parte, acesta a refuzat sa spuna clar daca a fost sau nu la vreo petrecere organizata de SRI in anii trecuti.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca nu a fost la vreo onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, negand astfel afirmatiile fostului sef SRI. Dragnea spune ca va da toate detaliile in comisia SRI, negand ca s-a intalnit cu George Maior in weekend, asa cum a aparut in presa.

- "Daca planeaza suspiciuni vizavi de un coleg din partid, atunci cu siguranta acesta, indiferent de functie, trebuie sa dea explicatii publice, nu neaparat pentru Tapalaga sau doamna Dogioiu, ci pentru noi in interiorul partidului si pentru votantii nostri, este un lucru foarte important. Eu…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand ca erau niste intalniri informale ale unor oameni care au relatii formale, potrivit…

- Presedintele Comisie parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior, ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Ponta spune ca nu a vrut sa vorbeasca despre aceste lucruri pentru ca nu ar fi vrut sa spele lucrurile murdare in public. "Timp de doi ani am suportat mizeriile si minciunile la adresa mea spuse la televiziuni de "oamenii" lui Dragnea / am tot tacut deorece nu doream sa "spal rufele murdare"…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- In plenul Parlamentului s-a dezbatut raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009. Traian Basescu a avut o intervenție exploziva și le-a spus parlamentarilor ca daca ei considera ca statul paralel a funcționat in 2009, atunci ce au insemnat intalnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta,…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fusese si el invitat acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale din 2009, chiar de catre Gaberiel Oprea, dar ca nu a putut da curs invitatiei, fiindca se afla la un eveniment privat. ”Probabil ca as fi fost si eu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se plange zilnic ca statul paralel vrea sa-l aresteze ca sa nu aplice programul de guvernare. Probabil ca statul asta paralel are si alte parghii cu care impiedica guvernul PSD sa isi onoreze p...

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionând ca în PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat…

- Liviu Dragnea a declarat, luni seara, la Antena 3, la emisiunea ”Sinteza zilei”, realizata de Mihai Gadea, ca, in trecut, a vizitat celebrele vile ale SRI cu diverse ocazii. Șeful PSD a negat ca ar fi avut o relație apropiata cu fostul director al SRI, George Maior, și a vorbit despre zvonul care…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta a susținut, miercuri seara (la Antena 3), ca nu știe daca Liviu Dragnea este omul lui Florian Coldea, dar ca ar fi interesat ca presa sa-l intrebe pe șeful PSD daca s-a consultat cu acesta, in trecut, in ceea ce privește numirea miniștrilor PSD.

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Cu cine joaca tenis oamenii care se lupta pentru șefia FR de Tenis. Președintele Federației, George Cosac, bate mingea cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, iar ”revoluționarul” Marius Vecerdea il antreneaza pe șeful statului, Klaus Iohannis. De fapt, Vecerdea este finul lui Iohannis.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiati la DNA Ploiesti in dosarul de coruptie in care Valeriu Zgonea, fost presedinte al Camerei Deputatilor, a fost trimis in judecata pe data de 3 ianuarie. In aceeasi cauza au fost audiati si Dan Nica si Constantin Boscodeala,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a multumit Doinei Pana pentru activiatea din Guvern si i-a transmis premierului ca noul ministru al Apelor si Padurilor va fi stabilit de Comitetul Executiv al PSD, un mesaj clar pentru Mihai Tudose ca nu va avea un cuvant de spus in alegerea noului demnitar.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca așteapta sa fie invitat la Comisia SRI pentru a fi audiat, precizand ca i-a dat in aces sens „semnale” lui Claudiu Manda. Declarația a venit ca urmare la acuzațiile lui Victor Ponta. „Domnul Ponta ar trebui…