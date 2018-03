Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte PSD Victor Ponta a declarat, vineri seara, intr-o interventie la B1 TV, ca Liviu Dragnea a fost avertizat „de o persoana foarte importanta din SRI“ ca urma sa i se faca un flagrant pe vremea cand era vicepremier in guvernul Ponta.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, reacționeaza duminica la dezvaluirile facute de Victor Ponta, intr-un interviu pentru știripesurse.ro, in care a povestit ca lui Liviu Dragnea i se pregatea un flagrant.„Știa, am ințeles! Dar care “flagrant”? De fapt era o provocare! Unui secretar de…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, la B1, ca Liviu Dragnea ar fi fost vizat de un flagrant al DNA in perioada cand era vicepremier, actiune care ar fi fost anulata in cele din urma si ca urmare a unui sprijin primit de la o persoana din SRI. Același sprijin l-ar fi primit și firma Tel Drum, a…

- Victor Ponta a declarat, vineri, ca Liviu Dragnea avea &"o comunicare&" cu procurorul Papici, care a instrumentat dosarul &"Referendumul&", afirmând ca actualul lider al PSD avea niste oameni în DNA, iar acestuia

- Un copil de 11 luni, din Prahova, nevaccinat, a murit din cauza rujeolei, inregistrandu-se astfel cel de-al 41-lea deces din cauza acestei boli, in conditiile in care numarul total de cazuri de rujeola confirmate pana la aceasta ora este de 11.312, scrie NEWS.RO.Citeste si: Ponta, despre DEDESUBTURILE…

- Fostul premier Victor Ponta face o dezvaluire incendiara, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. Ponta a explicat ca in perioada in care Dragnea era vicepremier și ministru al Dezvoltarii i se pregatea un flagrant de catre procurorii din DNA, pe dosarul TelDrum.”Noi știam faptul ca Liviu…

- Episodul care vizeaza formarea guvernului USL i-a adus presedintelui PSD, Liviu Dragnea, atacuri din toate partile. Joi, mogulul Dan Voiculescu l-a aplaudat pe Liviu Dragnea, care spusese ca marea coalitie fusese creata la sugestia fostului senator, intr-un moment critic pentru Romania.

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri ca Liviu Dragnea, prin dezvaluirile pe care le-a facut in ultimele zile, incearca sa arunce cat mai mai multe ''povesti'' in spatiul public pentru a acoperi o parte dintre acuzatiile care i se aduc. "Domnul Dragnea incearca la ora…

- In urma celor peste 2.700 de acțiuni și intervenții efectuate de polițiști, in ultimele 24 de ore, 136 de persoane care ar fi comis infracțiuni au fost surprinse in flagrant delict. De asemenea, polițiștii au aplicat peste 13.000 de sanctiuni ...

- Un nou razboi prin intermediul televiziunilor intre fostul și actualul șef al PSD. Dupa ce Liviu Dragnea a dezvaluit ca Ponta ar fi facut Guvernul USL impreuna cu George Maior, fostul premier nu a ramas fara...

- Audierea lui Florian Coldea trebuia sa inceapa la ora 11.00, dar fostul prim-adjunct al directorului SRI a intarziat, intrand in sala in jurul orei 11.20. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca este convins ca Florian Coldea "nu va deserta" in comisie secrete ale SRI.…

- Liviu Dragnea a lansat, in emisiune, noi acuzatii la adresa "statului paralel", despre care sustine ca este "o caracatita care a sugrumat Romania, a frant destine, s-a implicat in alegeri democratice, a deschis dosare, a inchis dosare". Intrebat daca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, Dragnea…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a declarat, luni, ca il sustine pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, in contextul in care la Congresul PSD a fost singurul care nu s-a ridicat de pe scaun, afirmand ca „toti depozitarii de informatii trebuie sa spuna public ce au de spus”, inclusiv Dragnea si Ponta.

- "In Germania s-a intamplat asa - au fost alegeri intr-o sala legale, asa cum prevedea legea, afara cei care au huiduit au fost luati cu jeturi de apa", a declarat Claudiu Manda. Acesta a completat: „Nu am facut o sugestie, am spus ca in Germania, unde e democratie, au libertatea sa protesteze,…

- Ioan Rus, fost vicepremier in guvernul Nastase și fost ministru al Transporturilor in guvernul Ponta, il critica pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Rus susține ca PSD nu are nevoie de convocarea Congresului extraordinar, deoarece Liviu Dragnea folosește forul suprem doar pentru reglari de conturi și imparțiri…

- Liviu Dragnea a declarat, joi, ca a discutat la telefon cu Viorica Dancila care i-a spus ca mai multi colegi din tara au insistat sa candideze pentru functia de presedinte executiv. „M-a informat ca a luat aceasta decizie. Eu o sustin fara niciun fel de ezitare", a spus Liviu Dragnea. …

- La mai bine de o luna de la caderea celui de-al doilea guvern PSD-ALDE, continua sa iasa la iveala informatii importante despre "faptele de arme" care au stricat relatia dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea. Unul dintre aspectele cele mai "delicate" se refera la numeroasele dosare deschise la DNA…

- Dragnea: Nu am fost la vreo onomastica a lui Maior sau Coldea. Prea mult vorbim despre securisti Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca nu a fost la vreo onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, negand astfel afirmatiile fostului sef SRI. "Nu am avut sa ma vad cu Maior în…

- PSD Buzau va trimite la Congres o delegatie de 140 de persoane, care va avea ca mandat sustinerea actualului Guvern, a programului de guvernare si a lui Livia Dragnea la conducerea partidului, decizia fiind luata sambata, in cea de doua Conferinta Extraordinara Judeteana de cand conducerea organizatiei…

- 1 de 4 Sase persoane s-au adunat, joi seara, 22 februarie, in centrul orasului Targu-Neamt, mai exact in Parcul „Ion Creanga”. Acestia au protestat pasnic impotriva deciziei Ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Unii dintre ei, vizibil deranjati…

- In data de 18 februarie 2018, in jurul orei 03.30, in urma unui apel 112, jandarmii aiudeni au fost informați, despre faptul ca, pe strada Axente Sever, se afla doua persoane care incearca sa sparga un autoturism. Un echipaj de jandarmi din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Aiud s-a deplasat la fața…

- Judecatorii ICCJ au respins, vineri, ca nefondata, contestația persoanei juridice Tel Drum , inculpata in dosarul cu același nume, in care este cerecetat pentru pretinse fapte de corupție și șeful PSD Liviu Dragnea. Contestația societații a fost facuta impotriva Ordonantei de instituire a masurilor…

- Nervi intinși in PSD! O ședința a Consiliului Județean Vrancea a scos la iveala tensiunile majore dintre Marian Oprișan și Liviu Dragnea. In aceasta ședința, consilierii județeni ai PNL au dorit sa inițieze un proiect de hotarare pentru schimbarea din funcție a lui Marian Oprișan.

- Peste 530 de soferi au ramas, sambata, fara permis, aproape 140 de persoane au fost prinse in flagrant delict si au fost date amenzi in valoare de aproape 3.500.000 de lei, dupa ce politistii au organizat aproape 300 de actiuni in toata tara. Cei 8.500 de politisti, care au actionat, la nivel national,…

- Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul General al Politiei Romane, sambata au ramas temporar fara permis peste 530 de soferi, aproape 140 de persoane au fost prinse in flagrant delict si au fost aplicate amenzi in valoare de aproape 3.500.000 de lei."La data de…

- Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna a inaintat anul trecut parchetelor 10 dosare penale privind fapte de coruptie, in care au fost implicate peste 20 de persoane cu functii de conducere, a declarat joi comandantul institutiei, comisarul-sef Eugen Palade. „Cat priveste faptele de coruptie,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer, si colegii acestuia l-au invatat cat de importanta este lupta impotriva intolerantei, rasismului, antisemitismului si a urii sociale. "Dumneavoastra…

- Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, sustine ca subordonarea Serviciului a fost "permanent tinta unor persoane cu functii de conducere in Ministerul de Interne", acesta precizand ca pentru a se stabili daca s-au cerut date despre demnitari sunt necesare anchete ale Parlamentului si Parchetului.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ii uita pe cei care l-au confruntat in razboiul intern cu Mihai Tudose și odata redobandit controlul intern asupra PSD, Dragnea a inceput execuțiile in interiorul partidului. Vezi și: Dragnea ii acuza pe Ponta și Șova ca l-au 'turnat' la DNA. Liderul PSD…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca DNA a refuzat sa-i dea o copie dosarului sau, in speța TelDrum, in format electronic, fiind nevoit sa il copieze doar in format pe hartie, iar acest lucru ar costa foarte mult, ”un miliard de lei”, pentru ca este format din…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Mai multi conducatori auto sunt anchetati de politie, in urma unei incaierari care a avut loc aseara in cartierul 9 Mai din Targu Jiu. In altercatie au fost implicati si taximetristi. Scandalul s-a lasat cu masini avariate. Poliția a deschis doua dosare penale pentru distrugere dupa altercația respectiva.…

- Dosare penale si masuri preventive dispuse de politisti fata de persoane banuite de comiterea unor infractiuni de furt de minereu de carbune. O parte dintre cei vizati de anchetele politistilor au fost depistați in flagrant delict.

- Liderul grupului minoritatilor nationale Varujan Pambuccian a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca la investirea noului guvern votul deputatilor minoritatilor nationale nu va fi compact. Intrebat daca premierul desemnat Viorica…

- Intrebat daca premierul desemnat Viorica Dancila va avea sustinerea grupului minoritatior nationale, Pambuccian a raspuns: „Imi e greu sa spun, nu am avut o discutie cu grupul. Dumneavoastra v-ati obisnuit cu un grup foarte compact ca vot. Lucrul asta este mai putin valabil in circumstantele de acum,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat luni afirmatia europarlamentarului PSD Catalin Ivan, potrivit careia a oprit o sedinta de partid pentru a urmari serialul “Suleiman Magnificul”, afirmand ca a vazut cateva episoade, dar nu a oprit vreo sedinta pentru asta si ca, din cand in cand, se mai uita la…

- Liviu Dragnea a comentat acuzațiile europarlamentarului Catalin Ivan care a spus ca, in trecut, liderul PSD a oprit intalniri importante pentru a se uita la serialul Suleyman Magnificul. Dragnea spune ca Ivan, alaturi de alți 3 membri ai PSD, ar fi simple ”butoane” și l-a numit ”baiat foarte obraznic…

- "Imaginile aparute in spatiul public, care prezinta actiunea individuala a unui jandarm aflat in dispozitivul de ordine publica, fac obiectul unei verificari interne. Se va analiza punctual acel moment, dar si intregul ansamblu de decizii si contextul operativ premergator acestuia, astfel incat sa…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marți, in centrul orașului belgian Anvers, relateza RTL.be. Cauza deflagrației este inca neclara, insa autoritațile exclud orice legatura cu terorismul. Explozia, care a avut loc…

- "In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- La nivelul Judetului Tulcea rata somajului la 31 decembrie 2017 este de 4,70%, mai mica cu 0,58 pp fata de luna decembrie 2016 (5,28%) si in crestere cu 0,14 pp fata de cea din luna anterioara cand se inregistra valoarea de 4,56%. Numarul de someri aflati in evidenta la sfarsitul lunii decembrie 2017…

- ”Situatia de azi este cea mai rea posibila : pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere in Politie, pentru majoritatea covarsitoare a angajatilor corecti si muncitori din Ministerul de Interne , pentru Guvern si pentru PSD - toti avem de pierdut! Carmen Dan trebuie sa plece din…

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contractie cu cele declarate public de anumite persoane. Ea a mentionat ca, in urma celor citite in dosar, ii va propune lui Liviu Dragnea cereri de extindere a urmaririi…

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contractie cu cele declarate public de anumite persoane. Ea ii va propune lui Liviu Dragnea cereri de extindere a urmaririi penale fata de alte persoane

- Patru persoane au fost ucise și o a cincea victima se afla in stare grava in urma unor atacuri cu arma alba ce au avut loc in Londra in noaptea de Revelion. Polițiștii spun ca nu a fost stabilite legaturi intre cele cinci incidente. Patru persoane au decedat in noaptea de Revelion la Londra dupa ce…

- Soferul care a lovit patru persoane pe trecerea de pietoni este avocat. Acesta este din Chisinau si are 34 de ani.Incidentul a avut loc in seara zilei de ieri, cand banuitul, care se deplasa la volanul unui autoturism de model „Suzuki Vitara” pe bulevardul Zelinschi, nu a oprit la