Liviu Dragnea: Firea, potential candidat la prezidentiale

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul coalitiei trebuie facuta curand o analiza in privinta unui candidat la prezidentiale intre Gabriela Firea si Calin Popescu-Tariceanu. "In legatura cu anuntul pe care am spus ca o sa-l fac in seara asta pe unii o sa-i dezamagesc, pe unii nu, probabil.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a anuntat in aceasta seara ca partidul o va nominaliza pe Gabriela Firea pentru a candidat la functia de presedinte. El a spus ca alegerea se va face intre Firea si seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu.

- Conform Barometrului de opinie publica al Academiei Romane realizat de INSCOP Research in perioada 12 aprilie – 3 mai 2019, Klaus Iohannis conduce in preferințele electoratului pentru alegerile prezidențiale. Șeful statului ocupa prima poziție și in topul increderii in personalitațile politice,…

- Liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, sambata, ca dupa alegerile europarlamentare se va stabili in coalitie modul in care se va merge la prezidentiale, el afirmand ca isi doreste ca liderul PSD Liviu Dragnea ''sa fie si sa ramana liber''. Intrebat, intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, referitor la desemnarea unui candidat comun pentru alegerile prezidentiale, ca nu s-a discutat oficial in coalitie, dar el si Calin Popescu Tariceanu au […]

- ”Din punctul nostru de vedere, al ALDE, dl Tariceanu intruchipeaza calitațile principale ale unui președinte al Romaniei, așa cum o vedem și o dorim noi, un roman, un liberal, un democrat și un om care respecta instituțiile statului in matca lor constituționala și statul de de drept, din acest punct…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la Slobozia, ca, dupa europarlamentare va discuta despre un candidat comun al aliantei PSD-ALDE la functia de presedinte. "Sigur nu voi candida la...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a evitat, sâmbata, sa spuna daca va candida la alegerile prezidențiale, precizând ca sigur nu va candida la alegerile europarlamentare și ca a convenit cu Calin Popescu Tariceanu ca, dupa scrutinul pentru PE din 26 mai, sa prezinte un candidat comun."Sigur…