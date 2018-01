Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnalistilor, inainte de a intra la sedinta CEX, ca social-democratii lucreaza in acest moment la solutii pentru Declaratia 600, insa nu se exclude si posibilitatea eliminarii acestui formular."Am avut o intalnire cu doamna premier, cu colegii de la Alde…

- Noul termen de depunere a declaratiei 600, privind venitul asupra carora se vor declara si plati contributiile sociale si de sanatate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 31 martie, au declarat surse pentru ECONOMICA.NET.Citeste si: Vesti DEVASTATOARE…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va face declarații de presa la ora 17.30, la Palatul Cotroceni. Iohannis este așteptat sa anunțe daca o accepta pe Viorica Dancila sau nu pentru funcția de premier. Șeful PSD va ieși public imediat dupa consultari.

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- Dragnea, despre Viorica Dancila. Președintele PSD a declarat, marți, dupa votul din Comitetul Executiv Național, pentru noua propunere de premier PSD, Viorica Dancila, ca i-a transmis acesteia sa fie constienta de riscurile la care se expune si de greselile pe care le-ar putea face, in special in relația…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca nu va propune marti, in sedinta CEx PSD, niciun nume pentru functia de premier, dar dupa discutii va vota si isi va asuma votul. „Se pare ca eu am mana foarte proasta si nu numai acum ci inca cel putin 10 cazuri. Le-am spus colegilor ca nu voi face nicio…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Tudose iese la rampa cu puțin timp inainte ședinței din PSD. Premierul face declarații de la Ministerul Transporturilor. Surse politce din partid il dau deja caștigator pe Liviu Dragnea in batalia cu premierul.

- Ministerul Afacerilor Externe condamna incidentul petrecut recent in Ungaria si care avea in prim plan Ambasada Romaniei. "MAE lanseaza un apel catre autoritațile ungare de a asigura inviolabilitatea și integritatea localurilor misiunii Romaniei", se arata in punctul de vedere remis pentru STIRIPESURSE.…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse citate sustin ca Dragnea ii va cere demisia premierului, in conditiile in care are „inca“ majoritate…

- Razboiul din interiorul PSD ar putea duce la o confruntare decisiva intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose. Tot mai mulți lideri ai PSD vorbesc despre o schimbare din funcție a premierului, iar Liviu Dragnea pare sa fie decis sa il destituie pe Tudose.In timpul unei ședințe care a avut loc in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- Intre liderul PSD, Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose a avut loc, in ultima saptamana din 2017, un nou moment tensionat, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din partid. Potrivit acestora, Dragnea s-ar fi deplasat la sfarsitul saptamanii trecute la guvern pentru a-i cere premierului Tudose…

- Directia Nationala Anticoruptie, mutare de ultim moment in dosarul TelDrum! Procurorii DNA i-au trimis șefului PSD o scrisoare prin care a fost convocat sa verifice documentele pe care magistrații le-au strans de-a lungul timpului, scrie EVZ. Procurorii anticoruptie au aprobat, astfel, cererea pe…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit intr-o interventie la Romania TV despre controversele iscate in jurul pensionarilor anticipate din cadrul ministerului, dar si despre stadiul recalcularii pensiilor militare. Ministrul sustine ca banii au inceput deja sa se vireze catre oameni, procesul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, ca, desi a solicitat, nu are inca acces la dosarul Tel Drum, in care este acuzat printre altele de constituirea unui grup infractional organizat si de abuz in serviciu.

- CS U Craiova a facut o prima mișcare in aceasta iarna și e pe cale sa-și schimbe antrenorul cu portarii. TV Digi Sport anunța ca gruparea olteana s-a desparțit de Catalin Mulțescu, antrenorul cu portari al echipei, iar "principalul" Devis Mangia intenționeaza sa aduca un italian in locul acestuia. Mulțescu…

- Deși a anunțat o noua campanie revoluționara de transferuri in iarna, CFR Cluj, liderul Ligii 1, se mai și desparte de jucatori. Primul care ar putea parasi formația lui Dan Petrescu in aceasta iarna este portughezul Thierry Moutinho. Adus in vara liber de contract, Moutinho a prins doar zece meciuri…

- ”Oricat v-ati dori sa creati senzatia ca sunteti paralel cu deciziile din Parlament privitoare la modificarea legislatiei din Justitie si celei din domeniul penal, nu puteti pacali pe nimeni dintre cei cu o minima inteligenta. Sunteti in fruntea Guvernului tocmai prin sprijinul acestei majoritati…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca tema schimbarii formei de guvernamânt cu monarhia constitutionala merita o dezbatere cât mai ampla la nivelul societatii.

- Analistul Cozmin Gușa a dezvaluit la REALITATEA TV ca Liviu Dragnea este pe punctul de a fi &"decapitat&". Acesta a precizat ca sunt parlamentari care susțin ca șeful PSD nu mai vrea dezincriminarea abuzului în serviciu.

- Anunt de ultim moment al meteorologilor! In intervalul 15 decembrie, ora 18 – 16 decembrie, ora 14, aria ploilor se va extinde in regiunile vestice si nord-vestice. Cantitațile de apa vor depași local 20-25 l/mp și izolat 30-35 l/mp in cea mai mare parte a Banatului. In unele zone din vestul tarii va…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a criticat dezbaterile din Parlament pe marginea modificarilor la legile Justiției, susținand ca "locotenenții" lui Liviu Dragnea au transformat discuțiile ''intr-un moment rușinos'' pentru democrație și pentru ideea de parlamentarism, ''calcand in picioare,…

- Președintele Camerei Deputaților si liderul PSD, Liviu Dragnea, a intervenit miercuri, in contextul discutiilor pentru aprobarea bugetului de stat, in disputa recenta dintre premierul Mihai Tudose si Gabriela Firea. Dovada acestui demers o reprezinta declaratiile primaritei Capitalei, care initial fusese…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, la Antena 3, ca pozitia pe care a exprimat-o impreuna cu Liviu Dragnea, presedintele Camerei, fata de punctul de vedere al Departamentului de Stat privind legile justitiei i-a avut ca destinatari, in principal, pe romani, informeaza…

- Social-democratii s-au strans, in aceasta seara, intr-o sedinta fulger. Intalnirea, potrivit secretarului general adjunct al PSD, nu a fost convocata de presedintele Liviu Dragnea, ci de presedintii judeteni ai PSD. Mai mult, sustine Codrin Stefanescu, pe masa discutiilor nu s-ar fi aflat subiecte…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, aliatul ei bavarez Horst Seehofer si liderul social-democrat Martin Schulz au convenit intr-o reuniune, joi seara, sa incepa negocieri in vederea iesirii din criza politica de dupa alegeri, a anuntat vineri un reprezentant al unuia dintre partide, relateaza…

- PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Si…

- "Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justitiei. Dorim sa subliniem ca, in orice discutie cu partenerii nostri trebuie sa plecam…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca problemele sale penale survin din faptul ca presedintele Klaus Iohannis „a pus o parte din sistem pe el“. Ieri, seful statului i-a cerut demisia lui Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor, intrucat, din postura de al treilea om in stat, face Romania de ras in…

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11:00, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, in conditiile in care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte unele modificari la forma initiala.…

- Scriitorul Gabriel Liiceanu a facut, marți, ca ar face pușcarie în locul lui Liviu Dragnea ca sa scape țara de legile justiției pregatite de PSD. "Mi-as da o parte din libertate ca sa scap tara de asemenea probleme, de o lege asa de monstruoasa. Cata vreme e Dragnea acolo nu se…

- Dupa un interviu in care a facut o scurta radiografie a situatiei politicii din Romania, fostul premier Adrian Nastase a decis sa continue "dezvaluirile" si pe blogul personal. Intr-un amplu articol, fostul presedinte social-democrat a vorbit despre viitoarea candidatura la prezidentiale a lui Klaus…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, acuzat de DNA de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda cu fonduri europene, este invitat in studioul Romania TV pentru a vorbi despre dosarul Tel Drum.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, susține ca situația de acum este foarte asemanatoare cu cea din anul 2012, cand s-a inceput dosarul Referendumul, in care a fost condamnat. Dragnea s-a aratat convins ca Sistemul incearca același scenariu, ceea ce ar insemna o noua condamnare pentru liderul PSD.”N-am…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, acuzat de DNA de constituire grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda cu fonduri europene, este invitat in studiul Romania TV, de la ora 21.00, pentru a vorbi despre dosarul Tel Drum.

- Liderul PSD este susținut de colegii sai. Marian Neacșu, secretar general al PSD, se afla in fața DNA alaturi de aproximativ 20 de persoane. In urma cu puțin timp a ajuns la DNA și Paul Stanescu. ”Am venit sa-l susțin pe președintele Dragnea. Mi se pare corect ca atunci cand un coleg…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, duminica, solicitat sa spuna opinia sa despre protestele de strada generate de modificarile aduse Codului Fiscal, ca PSD îsi urmareste programul de guvernare sustinut de &"milioane&" de români

- Ministerul Culturii vrea sa stinga scandalul pornit dupa campania de strangere de fonduri demarata acum ceva timp pentru Cumintenia Pamantului, insa pare ca solutiile gasite sunt menite sa adanceasca intreaga galceava. Dupa ce cele peste 100.000 de persoane care si-au deschis larg buzunarele au fost…

- UPDATE Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose se vor intalni luni, de la ora 15.00, cu parlamentarii PSD, in contextul anuntatelor masuri fiscale. Liderul PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose vor participa, luni, la sedinta alesilor PSD , care urmeaza sa aiba loc la Palatul…

- Bursa zvonurilor lansa in spatiul public recent informatia potrivit careia inghetarea posturilor in sectorul bugetar si reducerea de cheltuieli ar implica si unele reduceri de personal. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat insa asigurari ca nu s-a discutat aceasta posibilitate in coalitie si ca…

- Potrivit modificarii aduse legii pensiilor, pensia de invaliditate poate fi cumulata cu veniturile din activitati independente precum drepturile de autor, de proprietate intelectuala si drepturile conexe. De aceasta prevedere vor beneficia si cei care primesc pensii de urmas, mai putin persoanele…

- ”Am discutat despre necesitatea plafonarii cheltuielilor generale ale statului. Da, este posibil sa facem si unele reduceri de cheltuieli, dar nu in sensul in care a fost evocat, nu vor exista concedieri. Am vazut titluri de aceste gen care mi se par niste enormitati, niste bazaconii. Nu s-a discutat…

- Apele tulburi din politica romaneasca sunt din ce in ce mai tulburi. Astfel, Codrin Ștefanescu a avut o reacție fulminanta dupa ce Victor Ponta a spus ca exista fotografii cu Liviu Dragnea de la diverse intalniri cu Laura Kovesi și cu șefi ai serviciilor secrete. Reamintim ca fostul premier, Victor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a recunoscut ca Guvernul a discutat despre reducerea contributiilor, insa, sustine el, oamenii nu vor fi afectati. Social-democratul sustine ca suma va ramane neschimbata, singura modificare fiind baza de impozitare."E bine sa va raspunda Guvernul. Eu am fost la…

- Fostul premier Victor Ponta a facut astazi, pe pagina sa personala de Facebook, o noua dezvaluire despre actualul lider al PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democratilor ar fi facut pactul cu Sistemul doar pentru a-si salva scaunul, chiar daca asta a insemnat sacrificarea altor nume grele din partid.…