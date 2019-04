Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca veniturile romanilor au crescut, iar cheltuielile pentru actiuni de cultura si recreere in ultimii doi ani aproape s-au triplat. ”Oamenii nu mai au grija zilei de maine”, a spus liderul PSD, oferind ca exemplu cazul matusilor secretarului…

- Președintele PSD a scris, duminica, pe Facebook ca Romania a avut cele mai mari creșteri in ultimii doi ani. Liviu Dragnea susține ca Produsul Intern Brut al Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in plus fata de 2016, adica o crestere de 25 la suta. "71,2 miliarde…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a prezentat o crestere economica "fictiva".Citește și: CUTREMUR in PSD: echipa lui Dragnea incepe EXECUȚIILE la Capitala"Daca intr-un an cresterea economica a fost 6,9% si in celalalt…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a prezentat o crestere economica "fictiva". "Daca intr-un an cresterea economica a fost 6,9% si in celalalt an se va inchide la 4,2%-4,3% cum sa-ti iasa 25% cresterea? (...) Alte date…