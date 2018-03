Stiri pe aceeasi tema

- In debutul intrunirii, consilierul Alin Aivanoaei si-a invitat ceilalti 29 de colegi prezenti sa semneze si sa sustina o Declaratie simbolica de unire cu Basarabia. Seful CJ a spus ca sustine Declaratia, ca si PNL a depus un act similar, dar ca aceasta va fi luata in discutie dupa discutarea celor 53…

- Sedinta solemna este programata de la ora 10.00, iar la aceasta si-a anuntat participarea premierul Viorica Dancila, in timp ce presedintele Klaus Iohannis nu va fi prezent. La sedinta solemna a Parlamentului va participa si Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, care ar urma…

- Reacția ambasadei Rusiei in Romania, dupa ce Romania a decis expulzarea unui diplomat rus. Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federației Ruse la București este, probabil, ”maifestarea nebuniei politice colective”, arata un mesaj al amasadei Rusiei in țara noastra. Ambasada Rusiei susține ca…

- Raspunsul Rusiei, dupa ce SUA și UE au expulzat zeci de diplomați ai Moscovei. Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat ca regreta ca statele vestice au luat decizia expulzarii diplomaților ruși. ”Raspunsul Rusiei va fi bazat pe principiul reciprocitații”, a declarat acesta, scrie Reuters. Reamintim…

- La ședința solemna din Parlamentul Romaniei, dedicata centenarului Marii Uniniri din 1918, care va avea loc, marți, organizatorii Marii Adunari Centenare de la Chișinau cer senatorilor și deputaților romani sa adopte o Declarație de susținere care vizeaza unirea Basarabiei cu Romania. De asemenea, aceștia…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Romfilatelia celebreaza revenirea romanilor dintre Prut și Nistru in granițele țarii, la 27 martie 1918, prin emisiunea de marci poștale 100 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Noua emisiune va fi lansata marți, 27 martie 2018, la Parlamentul Romaniei, in cadrul…

- Consiliul Local al comunei Putna a adoptat, joi, o „Declarație de Unire" cu Republica Moldova. Ședința extraordinara a Consiliului Local a avut loc la Manastirea Putna, "Ierusalimul neamului romanesc", așa cum a numit-o poetul Mihai Eminescu.Ceremonia a inceput in biserica ...

- Municipiul Campina din județul Prahova, infrațit cu orașul Cimișlia din Republica Moldova a adoptat joi o Declarație de Reunire și de recunoaștere a Actului Unirii din 1918. „Identitatea naționala, limba și cultura, istoria comuna și idealul unionist ne obliga pe toți romanii in incercarea…

- Municipiul Brașov se alatura celor care vor ca Basarabia sa revina la patria mama. Consilierii locali au votat astazi in unanimitate pentru semnarea Declaratiei de Unire. Initiativa i-a apartinut viceprimarului Costel Mihai, iar ideea a fost imbratisata atat de edilul-sef, Georghe Scripcaru, cat si…

- Violonista Cristina Anghelescu și pianistul Andrei Banciu vor concerta impreuna pe scena Salii Radio, intr-un recital de sonate de Mozart, Beethoven & Strauss, joi, 22 martie, de la ora 19.00. Prima lucrare in programul recitalului va fi Sonata in mi minor de Mozart, urmata de Sonata nr. 5 in fa major,…

- Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero.Anchetatorii britanici iau in considerare ca neurotoxina ar fi fost impregnata pe o haina, pe cosmetice sau intr-un cadou care a fost deschis in casa lui Skripal din Salisbury, conform surselor The Telegraph.Skripal…

- SUA, Marea Britanie, Franța și Germania au emis o declarație comuna in care susțin ca refuzul Rusiei de a raspunde la intrebarile Marii Britanii in cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal indica responsabilitatea sa pentru incident. Declarația liderilor celor patru state a fost postata pe site-ul…

- „Doua limbi“, melodia romaneasca abia lansata care a atins pe YouTube 4 milioane de vizualizari și face senzație in mediul virtual. Videoclipul a fost filmat la inceputul anului, in Focșani, de un grup de tineri, care se autointituleaza “Generatia 99”. Adolescenții, care s-au nascut in ultimul an al…

- CSM Bucuresti va intalni echipa franceza Metz, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce formația din Hexagon a incheiat pe locul secund in Grupa principala a II-a. Campioana Romaniei a fost invinsa de Rostov, in Rusia, cu 24-25, incheind pe pozitia a III-a in prima grupa…

- CSM Bucuresti va intalni echipa franceza Metz Handball in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce gruparea din Hexagon a incheiat pe locul al doilea in Grupa principala 2 a competitiei. Campioana Romaniei a fost invinsa de Rostov, in Rusia, cu scorul de 25-24,…

- Aproape jumatate din exporturile de arme ale SUA din ultimii cinci ani au avut ca destinatie Orientul Mijlociu, iar Arabia Saudita si-a consolidat locul doi in clasamentul celor mai mari importatori, conform unui raport citat de The Guardian. Institutul de Cercetare privind Pacea Internationala de la…

- O declaratie de reunire a Romaniei cu Republica Moldova a fost semnata, miercuri, de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Prahova si de consilierii judeteni, prin acest document cerandu-se Parlamentelor celor doua tari sa adopte o declaratie comuna privind reintregirea tarii si a neamului romanesc,…

- Urmaresc cu mare atenție presa și programele televizate ce țin de viața politica și economica a Moldovei basarabene. Se discuta mult despre corupție, limba vorbita, educație, sanatate, agricultura și doar în treacat despre ridicarea nivelului de trai al populației, ceea…

- Sambata, 3 martie 2018, la Weekend cu prieteni, consilierul președintelui Iogor Donon a facut cateva precizari cu privire la poziția oficiala a Republicii Moldova in privința faptului ca peste 84 de localitați de peste Prut au adoptat Declarația de unire cu Romania. Mai mult chiar, primul primar din…

- Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a decis, în ultima zi a Jocurilor olimpice din Coreea de Sud ca Rusia ramâne suspendata ca țara așa ca la ceremonia de închidere, atleții ruși nu vor putea defila cu steagul țarii lor. Duminica, în ultima zi a Jocurilor olimpice,…

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a facut astazi totalurile vizitei sale de lucru desfașurate in perioada 19-21 februarie in Romania, relateaza MOLDPRES. In cadrul unei conferințe de presa, oficialul a declarat ca la București a avut intrevederi cu reprezentanții Parlamentului…

- Acum 100 de ani elita basarabeana reusea sa se desprinda de Rusia si sa faca prima unire dintre cele care au dus, pe 1 Decembrie, la infaptuirea Romaniei Mari. Ce se intampla acum in Republica Moldova? In ce termeni se duce batalia geostrategica intre Est si Vest? Va fi marcata in vreun fel sarbatorirea…

- Dupa ce a declarat intr-un interviu pentru presa din Letonia ca Chisinaul va angaja o companie internationala de avocatura care va estima pagubele provocate de Rusia in Transnistria, presedintele Parlamentului, Andrian Cadu, a continuat ideea. Speakerul sustine ca deja au inceput anumite discutii in…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- ”Se indeplinește dreptatea și pentru poporul roman, prin sabia Regelui Ferdinand, cu ajutorul intregei națiuni și gandul Reginei Maria”. Acest text de pe Arcul de Triumf din București arata ca Regina Maria, prima și ultima Regina a Romaniei Mari, a avut un rol esențial in realizarea acestui ideal, alaturi…

- Lidl lanseaza in Romania, Lidl Digital, un centru de excelența in IT ce va furniza soluții de e-commerce și management pentru platformele digitale ale retailerului german. Lidl Digital Romania va susține rețeaua internaționala Lidl in demersurile de a crește inovația in e-commerce și va asigura de…

- Spania – Romania, in Rugby Europe International Championship. Meciul se disputa duminica, de la ora 13:45 (ora Romaniei), pe stadionul Central Field Universidad Complutense de Madrid. Stelian Burcea, jucatorul de linia a treia a nationalei de rugby a Romaniei, cel care poarta banderola de capitan atunci…

- Dupa ce, in noiembrie 2017, a susținut doua partide-test (la București, pe Stadionul Național „Arcul de Triumf”), caștigand cu Samoa (17-13) și pierzand (scor 20-25) cu Tonga (naționala calificata la CM 2019), naționala Romaniei a intrat in focul partidelor-retur din „Rugby Europe Championship” (REC),…

- Eugen Tomac, deputat al Partidului Mișcarea Populara (PMP) din Parlamentul de la București, a comentat gestul deputaților moldoveni care au adoptat o declarație prin care condamna campaniile de propaganda și dezinformare prin mijloacele media de limba rusa. „Este cu siguranța o decizie mai mult decat…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept "cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Deputații au condamnat atacurile Rusiei asupra securitații informaționale și amestecul abuziv în activitate politica din Moldova. Documentul a fost votat de catre parlamentari la prima ședința plenara din acest an și este o reacție la amenințarile și apelurile la represalii,…

- "Nu stiu daca Simona imi permite sa vorbesc amanuntit despre starea ei de sanatate. Pot spune ca nu este foarte grav, dar daca joaca acum, se poate agrava", a declarat Stefan Irimia pentru News.ro.Intrebat daca exista vreo sansa ca Halep sa intre pe teren, Irimia a raspuns: "Nu se stie…

- Celebrarea Centenarului Marii Uniri nu inseamna doar spectacole omagiale și comunicari științifice pe bani publici. Sau nu ar trebui sa insemne doar atat. Anul 2018 ar trebui sa fie un moment in care statul roman, oamenii cu adevarat de meserie dintre istorici, diplomații, presa, cata mai exista ea,…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Giurgiu au depistat in zona de competenta opt cetateni din Irak, majoritatea solicitanti de azil in tara noastra, care incercau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei. In data de 25.01.2018, politistii de frontiera din cadrul…

- La 21 noiembrie/4 decembrie 1917, la Chisinau, s-a desfasurat prima sedinta a Sfatului Tarii, format din 150 de deputati alesi, prilej cu care Ion Inculet a fost ales presedinte al acestui organ reprezentativ. Printre membrii marcanti se aflau Ion Pelivan, Ion Buzdugan, Pantelimon Halippa, scrie…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…

- Rusia a incalcat dreptul international prin prezenta militara in regiunea Transnistria, a declarat vineri presedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu, adaugand ca va fi angajata o companie juridica internationala, relateaza site-ul deschide.md.

- Germania beneficiaza de o cota de popularitate de 41%, fiind considerata principala putere de rang mondial.China beneficiaza de o cota de incredere de 31%, iar Statele Unite de 30%, fata de 48% in timpul mandatului presedintelui Barack Obama.Rusia este creditata cu 27%, conform…

- 16 mai 1812. Prin Tratatul de Pace de la București dintre Imperiul Otoman și cel Țarist, jumatate din Principatul Moldovei este anexat de Rusia, sub denumirea de Basarabia. Au urmat mai bine de 100 de ani de rusificare forțata a locuitorilor din acest teritoriu. Izbucnirea Revoluției din Februarie 1917…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- HALEP-BEGU LIVE la SHENZEN. ONLINE STREAM DIGISPORT. Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina…