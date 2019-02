Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a trecut printr-un episod mai puțin placut pe plan european. Prezent la congresul socialiștilor europeni, președintele PSD a fost huiduit la finalul discursului pe care l-a ținut și in care a acuzat dreapta de distrugerea Europei din ultimii 15 ani, in Romania acest lucru intamplandu-se…

- Declaratia lui Mihai Tudose, pana de curand presedinte al filialei judetene PSD Braila, a fost facuta pe postul public de televiziune, in cadrul emisiunii „Romania 9”. In prezent, Tudose este deputat independent si cocheteaza cu formatiunea politica condusa de Victor Ponta.

- Un fost premier din Romania, actual lider de partid, a explicat, intr-o postare pe Facebook, ce vrea sa faca Dragnea cu banii pe care ii dorește taiați de la SRI. Victor Ponta a explicat, miercuri, planul lui Liviu Dragnea cu privire la sumele luate din bugetul SRI pe care vrea sa le relocheze spre…

- Fostul premier Mihai Tudose a demisionat, ieri, din PSD pe facebook. Marele ”Terente” de la Piata Victoriei nu a avut curajul sa solicite oficial demisia si sa-si depuna cererea la partid. A zis ca e mai bine pe contul de socializare. Fost premier, Tudose a anuntat ca se inscrie in PRO Romania, afirmand…

- Mihai Tudose a demisionat din Partidul Social Democrat. Fostul prim-ministru al Romaniei a transmis un mesaj pe pagina personala de Facebook, in care isi anunta plecarea din partid. In plus, acesta mai spune ca va activa in cadrul partidului lui Victor Ponta, Pro Romania. Este al treilea premier PSD…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, crede ca pe Liviu Dragnea nu-l mai intereseaza daca Guvernul Romaniei da sau nu OUG-ul privind amnistia.„Eu cred ca lui Liviu Dragnea nu-i mai pasa de amnistie. Il cunosc foarte bine. Este convins ca nu-i va lua nimeni Romania din maini. Nu cred ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este considerat a face parte din „Noii autocrați”. Eticheta i-a fost pusa de jurnaliștii de la ”Washington Post” intr-un articol despre incercarea unor lideri din țarile Europei de Est de a-și consolida puterea politica cu bani. Marirea salariilor din Romania și subminarea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, in sedinta solemna a Parlamentului dedicata Centenarului, ca romanii trebuie sa fie uniti, dand exemplu negativ votul europarlamentarilor in PE in favoarea rezolutiei ce viza Romania.