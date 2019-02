Funcția lui Liviu Dragnea este in pericol! Un apropiat de-al Gabrielei Firea a anunțat ca va candida la șefia PSD București, el afirmand ca a purtat discuții in acest sens cu primarul general al Capitalei și a susținut ca l-a incurajat și l-a asigurat de tot sprijinul sau in acest demers.