Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta și Corina Crețu, aflata pe primul loc la alegerile europarlamentare, din partea formatiunii, au strans, sambata, semnaturi pentru PRO Romania in Piața Obor din Capitala. Alaturi de cei doi s-au mai aflat deputații PRO Romania Gabriela Podașca, Georgian Pop, Alin Vacaru…

- Jurnalistul Rareș Bogdan susține ca a aflat reacția lui Liviu Dragnea, dupa ce a aflat despre faptul ca Laura Codruța Kovesi a caștigat in Comisia LIBE. Jurnalistul susține ca Dragnea s-a prabușit in fotoliu și preț de cateva minute cei din jurul sau au pastrat o liniște mormantala. Citește…

- Deputatul Mircea Draghici va fi propus de PSD pentru funcția de președintel al Autoritații Electorale Permanent (AEP), potrivit unei decizii luate de social-democrați in ședința de marți a CEx.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea a pus pe JAR partidul: a creionat profilul candidatului PSD la…

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta…

- Masura populista promovata de PNL poate arunca in aer deficitul bugetar arata domnul Ioan Lazar-presedintele ALDE Alba.Acel amendament al PNL-ului la Legea Bugetului pe 2019, de majorare a alocației pentru copii, eu consider ca a fost populist. Alianța de la guvernare a fost de acord și o sa fie marita…

- PNL si USR o va spijini pe Laura Codruta Kovesi in competitia pentru ocuparea functiei de procuror-sef european. Partidele de Opozitie il someaza pe Tudorel Toader sa renunte la „denigrarea” fostei sefe DNA. In timp ce presedintele PNL, Ludovic Orban, il someaza pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader,…

- ''Vremurile cele mai bune s-au terminat'' pentru economia Germaniei, a declarat joi seful unei importante asociatii industriale germane, care estimeaza ca cresterea economica a Germaniei va continua, insa intr-un ritm inferior celui din ultimii ani, mai ales din cauza Brexitului si a razboiului economic…

- Ofensiva impotriva președintelui PSD, Liviu Dragnea, se reia de luni incolo. Opoziția PNL-USR va face o noua incercare de a-l debarca pe liderul PSD din fruntea Camerei Deputaților. Se reia...