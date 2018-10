Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea susține ca nu e interesat daca procurorul din dosarul Tel Drum ramane sau nu in DNA dupa ordonanța pe legile justiției, comentand insa ca nu crede ca acesta va pleca. Șeful PSD a susținut ca a vazut textul OUG in Monitorul Oficial.

- Despre procurorul din dosarul sau, Liviu Dragnea a spus ca ”Nu ma intereseaza daca ramane sau nu in DNA acel procuror, e o manipulare, daca pleaca procurorul, dosarul ce face, se arunca in aer? Am ințeles ca oricum nu pleaca, imi spunea cineva astazi”. In continuare, președintele PSD a adaugat…

- Liviu Dragnea este un beneficiar direct al noii Ordonanțe adoptate luni de Guvernul Dancila. Potrivit unei reglementari din noua OUG, procurorii care nu au minim 10 ani de vechime nu mai pot activa în DNA: prin urmare procurorul care a instrumentat dosarul Tel Drum este

- La ora 16.00, ICCJ va judeca solicitarea procurorilor DNA. Este vorba despre un dosar pe care tot procurorii DNA l-au inchis in 2013, insa acum au solicitat redeschiderea lui. Au cerut aprobare de la ICCJ. Procurorii DNA susțin ca intre timp au intervenit elemente noi, raportul OLAF care a constatat…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a cerut redeschiderea unui dosar Tel Drum, inchis in urma cu 5 ani, anunța Antena3. Magistrații ICCJ vor decide maine daca vor da curs acestei solicitari sau daca vor decide sa respinga cererea procurorilor.DNA a solicitat Inaltei Curti sa confirme redeschiderea…

- Dancila, despre zvonurile aparute: Nu am intentia sa demisionez/ Dragnea: Este o manipulare disperata Premierul Viorica Dancila a infirmat, marti seara, ca ar demisiona de la sefia Guvernului si nici nu are aceasta intentie, precizand ca informatia in acest sens aparuta in spatiul public este una falsa.…

- Dan Sova a fost scos astazi din inchisoare si dus la Directia Nationala Anticoruptie. Potrivit unor surse apropiate anchetei, fostul ministru a fost audiat ca martor in dosarul Teldrum, in care protagonist este Liviu Dragnea. Este pentru a doua oara ...

