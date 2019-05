Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca asteapta în perioada urmatoare din partea ministrului de Finante o analiza privind activitatea ANAF, având în vedere ca nu toti angajatii ANAF aplica Legea preventiei si, de asemenea, atunci

- "Am tot sperat ca ANAF sa controleze toate firmele, nu numai cu capital romanesc. Cele cu capital strain trebuie sa aiba acelasi tratament, trebuie sa respecte aceleasi legi", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3. "Merg ca pisicutii la multinationale, daca merg, la ANAF s-au tot schimbat conduceri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca asteapta in perioada urmatoare din partea ministrului de Finante o analiza privind activitatea ANAF, avand in vedere ca nu toti angajatii ANAF aplica Legea preventiei si, de asemenea, atunci cand merg in control la multinationale, merg ca "pisicutii", iar…

- Liderul PSD Liviu Dragnea le-a reprosat, joi seara, colegilor din Guvern, ca nu au comunicat toate masurile bune luate in ultimii doi ani si ca l-au lasat singur in spatiul public. El spune ca nu regreta toate deciziile privind modificarile in legislatia din justitie si cere explicatii ANAF pentru lipsa…

- Cristian Tudor Popescu a comentat in termeni foarte duri situația in care se afla in acest moment Liviu Dragnea, dupa ce Viorica Dancila a preferat calea indicata de Klaus Iohannis. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 refuzul presedintelui Iohannis cu privire la remanierea ceruta…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, crede ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, are o slujba „al naibii de grea”, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea i-a adus ministrului mai multe acuzații dure.„Nu comentez prea mult pe acest subiect. Ministrul Tudorel Toader are o misiune grea: de a demantela…

- Ședința importanta in coaliție. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a ținut de cuvant și a avut discuția promisa cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pe tema mandatului ministrului Justiției, Tudorel Toader.Citește și: Mircea Badea, DEZLANȚUIT la adresa soției lui Crin Antonescu: 'Sa fii, totuși,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca mai multi ministri „s-au mai ingrasat” pentru ca fac mai putina miscare. „Si atunci, chiar daca ne mai doare mijlocul, ne mai doare un picior, mai slabim putin, sa mergem mai mult in teritoriu. Si eu cred ca si doamna prim-ministru o sa le spuna lucrul asta, pentru…