- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la mitingul de la Galati, ca guvernarea actuala va extinde programul de subventii pentru cultivarea tomatelor in sezonul rece si va investi mai departe in irigatii pentru ca nu mai vrea sa accepte ca Romania sa fie o tara de mana a doua, in care…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, sambata, la mitingul organizat la Galati, ca presedintele Klaus Iohannis a folosit summitul de la Sibiu pentru campania lui electorala si interesele sale marunte, adaugand ca acesta "si-a chemat stapanii" si "a cersit inca o sanctiune pentru Romania".…

- "Cine a decis ca in Romania sa fie un dublu standard? Occidentalii sa manance bine, sa aiba servicii medicale de calitate, sa aiba totul de o calitate ridicata, iar noi sa fim la coada? Cine a decis? Iohannis, Basescu, Ciolos? Va anunt ca saptamana viitoare voi propune o lege care sa interzica dublul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, la mitingul PSD de la Galați ca saptamana viitoare va depune un proiect de lege in Parlament un proiect de lege impotriva dublului standard.”Ca sa nu ramanem la nivel de vorbe. Saptamana viitoare voi depune un proiect de lege impotriva dublului standard…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca protestatarii anti-PSD au fost gasiți de autoritați cu bolovani și bate pregatindu-se sa faca scandal la mitingul de la Galați.”Peste tot pe unde mergem noi in țara o gașca de netrebnici ne urmaresc. Aseara, la Galați, i-au gasit cu bolovani și bate.…

- Eurodeputatul Dan Nica a declarat, sâmbata, la Galați, ca îi este rușine cu un președinte precum Klaus Iohannis din cauza faptului ca nu a ridicat problema Spațiului Schengen la Summitul de la Sibiu, chestiune din cauza careia sufera 5 milioane de români, relateaza Mediafax.„De…

- "Va mulțumim tuturor pentru susținere! Romania merita mai mult respect! Votați PSD pe 26 mai!", transmite Partidul Social Democrat dupa eveniment. "Avem candidati cu curaj, care isi vor apara tara. Atacurile PNL-isilor, PDL-istilor, USR-istilor si securistilor se vor izbi de aceasta data…

- Liderul PNL Ludovic Orban a criticat dur, duminica, la Focsani, PSD-ul si pe liderul organizatiei judetene, Marian Oprisan. Mitingul liberalilor a fost singurul, dupa ce initial ar fi vrut sa faca actiuni de campanie si cei de la PSD , de la ALDE si de la UNPR. In cele din urma, celelalte partide au…