Liviu Dragnea: DNA refuza sa imi dea in fomat electronic copia dosarului. Cea scrisa m-ar costa un miliard, iar singurul meu venit e indemnizatia de la Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat,duminica seara, ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie pentru ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului, in format electronic, in care este anchetat, afirmand ca o copie pe suport de hartie l-ar costa prea mult.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie DNA pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic, informeaza Agerpres.ro. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plângere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa îi puna la dispozitie o copie a dosarului în care este anchetat în format electronic. El a declarat, duminica seara, la România TV,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca DNA a refuzat sa-i dea o copie dosarului sau, in speța TelDrum, in format electronic, fiind nevoit sa il copieze doar in format pe hartie, iar acest lucru ar costa foarte mult, ”un miliard de lei”, pentru ca este format din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni. El a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare".…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a lansat, la RTV, un nou atac la adresa directorului SPP, Lucian Pahontu. „Iohannis va hotari daca vrea sa-l protejeze in continuare. Nu mutam SPP de la Presedintie“, a spus liderul PSD. Dragnea a dezvaluit ca Dan Sova si Victor Ponta sunt printre turnatorii din dosarul…

- "Pariez ca PSD pana la urma va da o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Ma indoiesc ca vor reusi sa respecte calendarul pe care si l-au propus, avand in vedere ca reglementarile pe care le vor, in special pragul la abuzul in serviciu, sunt foarte controversate. Nici legile justitiei,…

- "Anuntul ministrului Muncii ca scad salariile este o ticalosie pesedista grandioasa. Singurul instrument real de lupta este mobilizarea intregii societati impotriva ipocriziei actualei coalitii de guvernare. Anuntul ministrului Muncii despre scaderea salariilor este un semn de siguranta de sine al…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Prima referire in termeni critici la ministrul Viorel Ștefan a venit chiar in ianuarie 2017, la scurt timp dupa investirea Guvernului Grindeanu, cand Liviu Dragnea a apreciat, in contextul discuțiilor despre bugetul de stat, ca acesta „a fost puțin mai moale decat trebuia”. „Discutia a fost generata…

- Taraș-grapiș, așa s-a mișcat Romania timp de 28 de ani. In coada plutonului. Iar la putere au fost și Stanga și Dreapta. Cel mai mult Stanga. Ciuma Roșie, cum ii spun protestatarii. Dar și partidele de Dreapta au condus. Și din Parlament, și din Palatul Victoria, și de la Cotroceni. Cu același rezultat.…

- Târâș-grapiș, așa s-a mișcat România timp de 28 de ani. În coada plutonului. Iar la putere au fost și Stânga și Dreapta. Cel mai mult Stânga. Ciuma Roșie, cum îi spun protestatarii. Dar și partidele de Dreapta au condus. Și din Parlament, și din Palatul Victoria,…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) este de parere ca alegerea președintelui Iohannis de a aproba propunerea PSD pentru premier, Viorica Dancila, este una regretabila. Partidul susține ca președintele „a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent”…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința CExN si a intrat in polemica cu mai multi social-democrati. "Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1", le-ar fi spus Mihai Tudose celor prezenți, potrivit Romania TV. Mihai Tudose a sugerat ca ar fi nevoie…

- Au trecut doar cateva ore din anul 2018, insa scandalurile nu s-au oprit. Ciprian Marica ii gasește vinovați pe oamenii de la FRF pentru faptul ca Romania nu s-a calificat la Mondialul din Rusia cu Daum la carma. "Eu am inteles ca doar Christoph Daum e de vina, eu asa am inteles: ca Daum este singurul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat vineri la Parlament ca structurile MAI sunt profesioniste si nu considera, ca atare, ca politistii sunt incompetenti, el comentand astfel un mesaj publicat pe Facebook de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, retras ulterior, din care reiesea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Parlament, ca „nu sunt intemeiate” ingrijorarile exprimate de catre ambasadorii celor șapte state ale UE in legatura cu modificarile aduse legilor Justiției in Romania.

- „In primul rand, PNL nu va vota propunerea legislativa de modificare a Legii 303, nici in forma Camerei Deputaților, nici forma tangențial modificata. Nu este acum momentul pentru o astfel de lege pentru ca nimeni nu mai are incredere in bunele intenții ale majoritații PSD-ALDE: nici noi, nici magistrații…

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil, marți, cu unanimitate, bugetul Ministerului Apararii Naționale pentru anul 2018. "Discutam despre o noua alocare a 2% din PIB și pentru anul 2018. Pâna la urma, în felul acesta, România…

- Presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor, Lucian Bode, s-a declarat neplacut surprins, marti, la inceputul sedintei comisiilor reunite de specialitate din Parlament, de faptul ca ministrul Transporturilor, Felix Stroe, nu este prezent la dezbaterea proiectului…

- Președintele Comisiei pentru transporturi și infrastructura din Camera Deputaților, Lucian Bode, s-a declarat neplacut surprins, marți, la începutul ședinței comisiilor reunite de specialitate din Parlament, de faptul ca ministrul Transporturilor, Felix Stroe, nu este

- „Cred ca sunt doi lideri cu probleme de atitudine in acest moment pe esicherul politic romanesc. Unul este Ludovic Orban, care implora achitarea, pentru asta fiind gata sa iși sacrifice partidul. Ce a facut el in aceasta seara, sa scoți PNL-ul alaturi de domnul Cioloș și USR este categoric o ratare…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizari nowcasting: precipitații mixte in vest, nord și centru, predominant…

- In mesajul transmis cu ocaziei Zilei Constitutiei, presedintele Klaus Iohannis solicita respectarea statului de drept impus de legea fundamentala, independenta Justitiei si continuarea luptei impotriva coruptiei. "In orice democratie, Constitutia este expresia cea mai inalta a valorilor unei…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a criticat dezbaterile din Parlament pe marginea modificarilor la legile Justitiei, sustinand ca 'locotenentii' lui Liviu Dragnea au transformat discutiile ''intr-un moment rusinos'' pentru democratie si pentru ideea de parlamentarism, ''calcand in picioare, fara nicio…

- Dupa ce a avut o intalnire in biroul sau de la Camera Deputaților cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, și cu edilii primariilor de sector, Liviu Dragnea a avut o scurta intrevedere la Parlament și cu premierul Mihai Tudose. Ulterior, liderul PSD s-a aratat agasat de intrebarile jurnaliștilor cu privire…

- In ziua in care Regele Mihai I al Romaniei a implinit 90 de ani, pe 25 octombrie 2011, Camera Deputaților și Senatul au organizat o ședința solemna comuna in cinstea Majestații Sale. Ședința a inceput la ora 10.10, prin intonarea Imnului National „Desteapta-te, romane!”.

- Membrii Comisiei de buget-finante a Camerei au modificat, marti, propunerea legislativa pentru aprobarea OUG privind TVA split, majorand de zece ori plafoanele datoriilor la plata TVA incepand de la care contribuabilii vor intra in sistemul de plata al TVA defalcat, dupa care au amanat raportul.…

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat, miercuri seara, de ce anul acesta i-a invitat pe Calin Popescu Tariceanu si pe Liviu Dragnea la parada de Ziua Nationala, in conditiile in care in 2016 acestia au lipsit de pe lista. "Anul trecut, intr-adevar, nu am invitat pe toata lumea, fiindca am…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul de aprobare a OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația lunara pentru creșterea copiilor. Actul normativ prevede stabilirea unui plafon maxim…

- Jurnalistul Cristian Pantazi susține ca Romania risca sa piarda fonduri europene in contextul in care șeful PSD Liviu Dragnea, care este și președintele Camerei Deputaților, este vizat de un dosar de fraudare a banilor europeni deschis la sesizarea OLAF. ”Nici un politician european si nici un lider…

- Initiativa legislativa privind statutul Casei Regale va fi dezbatuta in procedura de urgenta in Parlament a decis luni plenul Senatului la solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu, unul dintre initiatorii propunerii.”Am discutat si am hotarat impreuna cu omologul meu de la Camera Deputatilor,…

- ”Comisia pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala se reuneste luni, 20 noiembrie, la ora 11,30, in sedinta extraordinara, pentru dezbaterea Proiectului de lege pentru realizarea «Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol», aferenta programului de inzestrare esential «Sistem de…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) le-a cerut senatorilor, duminica, cu o zi inainte de sedinta in care trebuie avizata cumpararea sistemelor de rachete Patriot, sa nu blocheze modernizarea Armatei Romane pentru a apara interesele lui Liviu Dragnea.…

- In fiecare an, Romania este condamnata sa plateasca sute de mii de euro detinutilor pentru conditiile improprii din penitenciare iar in aprilie Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a pronuntat decizia-pilot privind conditiile din penitenciarele din Romania. Decizia statua ca statul…

- Noile detalii par sa duca tot mai mult spre ipoteza ca numele ciclonului OLAF nu ar fi fost dat intr-un mod intamplator. Am relatat ieri ca numele fenomenelor meteorologice sunt date de Universitatea din Berlin. Conform informațiilor furnizate de meteorologii ANM și confirmate de datele puse…

- Liviu Dragnea a dat asigurari ca legea de achiziție a primului sistem de rachete Patriot va fi adoptata luni de Senat, iar marți va ajunge la Camera Deputaților, relateaza B1Tv. Precizarea a venit in contextul in care USR a acuzat PSD ca blocheaza in Parlament achiziția rachetelor, periclitand astfel…

- Fostul premier, Victor Ponta, e in razboi total cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a anuntat legile pe care vrea sa le blocheze in Parlament: TVA Split si trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Ponta nu vrea insa sa voteze motiunea…

- "Evident vom sustine initiativa normala, corecta, logica, ca la conducerea Camerei Deputatilor sa vina altcineva. Nu mai poate sa fie Liviu Dragnea si va dau un singur argument pentru cei care isi doresc foarte tare adoptarea legilor justitiei si schimbarea, reformarea sistemului de justitie. Cat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (…) La momentul la care vorbim nu am facut evaluarea…

- Liviu Dragnea anunta apocalipsa si spune ca legile justitiei vor fi aprobate in Parlament cat mai repede. In direct la Romania TV, liderul PSD spune ca va fi razboi total si ca acestea vor fi adoptate chiar daca tot partidul ajunge la DNA. La inceputul acestui an, milioane de oameni au iesit in strada…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (...) La momentul la care vorbim nu am…

- Liviu Dragnea a respins acuzatiile, punctand ca nu se gandeste la demisie. Acesta a spus ca nu a facut niciun grup infracțional, dar si ca se vrea preluarea PSD. In acest context, analistul politic Bogdan Chirieac considera ca liderul PSD are obligatia sa spuna la cine se gandeste. „Cred ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la Directia Nationala Anticoruptie, fiind citat de procurori într-un dosar de coruptie. Câteva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu…

- Premierul Mihai Tudose si fostul premier Sorin Grindeanu au ajuns marti, inainte de ora 13.00, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, chiar inainte de sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului in care trebuie sa se voteze numirea lui Grindeanu la conducerea ANCOM.In…

- Fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea nu mai convinge pe nimeni, el doar cumapara sau intimideaza oameni. In context, Ponta a spus ca a venit la Parlament pentru a-l vota pe Sorin Grindeanu la șefia ANCOM, insa nu a dorit sa precizeze daca Grindeanu este unul dintre…