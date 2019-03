Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a lansat acuzații noi la adresa președintelui Klaus Iohannis! Liderul PSD a declarat, luni seara, la Antena 3, ca Iohannis se intalnește cu procurorii și toate deciziile luate de președinte in ultimii ani, printre cele de instigare la manifestații violente, au un singur scop: obținerea…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general PSD, a vorbit in emisiunea „Subiectiv” de la Antena 3, despre starea de sanatate a liderului PSD. Acesta a declarat ca Liviu Dragnea ar putea avea nevoie...

- Președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Fifor, a declarat marți seara, la Antena 3, despre discuțiile tensionate din CEX, ca ședința este „vie”, așa cum sunt majoritatea ședințelor partidului și ca vicepreședintele PSD Marian Oprișan vorbește cu „patima” dar nu a intrat intr-o disputa cu…

- PSD vine cu noi nume pentru miniștrii din Guvernul Dancila. Astazi s-au facut propunerile pentru ministerul Dezvoltarii și de Transporturi. Liderii PSD au stabilit, marți, la Parlament, in biroul liderului partidului, Liviu Dragnea, noile propuneri, la discuția informala fiind prezenta și premierul…

- Refuzata de trei ori de presedintele Iohannis pentru functia de ministru al Dezvoltarii, Lia Olguta Vasilescu anunta ca, in urma unei discutii cu Liviu Dragnea, a decis sa renunte la candidatura. Fostul ministru al Muncii isi motiveaza decizia prin dorinta de a se depasi blocajul guvernamental."Astazi,…

- Ordonanța de Urgența care îl va obliga pe președinte sa îi revoce sau sa îi numeasca pe miniștri într-un anumit interval de timp va prevedea un termen de 3-5 zile pentru revocare și un termen de 5-6 zile pe care șeful statului îl va avea la dispoziție pentru a accepta propunerile…

- Vremea pana vineri. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru aceasta saptamana. De miercuri noapte sunt anunțate ninsori insemnate cantitativ in toata țara, cu precadere la munte. Episoadele cu ger se vor menține, vineri noapte fiind inregistrate temperaturi minime de -10 grade Celsius, scrie Antena1.…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu (PSD), a declarat ca avand in vedere dimensiunea PSD la nivelul electoratului, un candidat social-democrat in alegerile prezidentiale va avea toate sansele nu numai sa intre in turul doi, dar si sa castige, ea adaugand ca daca va exista intelegere in alianta…