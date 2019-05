Liviu Dragnea, despre verdictul ÎCCJ: Nu am emoții Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat marți, la Adevarul Live, ca nu are emotii pentru verdictul final de la ICCJ programat a doua zi dupa alegerile europarlamentare in dosarul in care procurorii cer inchisoare pentru seful social-democrat. „Eu nu mai am demult emotii. Sunt complet nevinovat. Ce va decide instanta, vom vedea. Sigur ca nu poate nimeni opris specualatiile cu aceste coincidente, in aceeasi zi CCR trebuia sa judece o speta destul de clara si ICCJ la fel. Sa vedem pe 27 mai. Nu e cazul sa o fac eu (legatura cu alegerile, n.red.), s-au facut speculatii si o sa se mai faca”, a spus… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

