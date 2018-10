Stiri pe aceeasi tema

- "Eu m-am referit in mod clar, si am vazut ca si premierul a inteles, la faptul ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic. Suntem tot timpul in scandaluri, reclamatii. Eu mi-as fi dorit ca in aceasta perspectiva sa ne pregatim, sa existe un fel de armistitiu, sa renuntam la acest sistem…

- "Nu am vazut scrisoarea doamnei Corina Cretu. Sunt convins ca este animata de foarte bune intentii. Cred ca ce spunea are mai mult de un sambure de adevar pentru ca si Comisa Europeana are fondurile care sunt alocate pentru acest exercitiu financiar, dar, intr-adevar, proiectele trebuie sa fie pregatite.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut, diminica seara, la Antena 3, ca el nu a negociat in partid schimbarea Gabrielei Firea de la șefia PSD București, dar exista oameni in partid care au fost deranjați de atacurile primarului Capitalei și ar dori sa faca acest pas. „Cu mine nu s-a discutat acest…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca are informatii ”certe” ca este spionata de catre Liviu Dragnea care ii urmareste activitatea, dar urmareste si sediul Primariei in care lucreaza, titreaza News.ro. ”Am informatii certe ca ma spioneaza, imi urmareste activitatea,…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca „a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo”. „Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele…

- Presedintele director general al TVR , Doina Gradea, a revenit duminica in Capitala, de la Brasov, acolo unde era prezenta la Cerbul de Aur, pentru a verifica situatia sesizata de Liviu Dragnea cu privire la existenta unui protocol secret DNA- TVR, au declarat surse din cadrul TVR pentru MEDIAFAX.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Antena 3, ca o sedinta comuna a guvernelor Israelului si Romaniei va avea loc in toamna. Informatia a fost confirmata si de Ambasada Israelului la Bucuresti, sedinta comuna urmand sa aiba loc la inceputul lunii noiembrie, delegatia ministrilor…

