- Fostul lider al PNL Alina Gorghiu a confirmat ca a participat marți seara la ziua onomastica a directorului SIE, Gabriel Vlase. Ea a refuzat sa ofere mai multe detalii cu privire la participanți, dar i-a sugerat ironic lui Liviu Dragnea sa inființeze o comisie care sa ancheteze acest eveniment, conform…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți, la Palament, ca sunt zero șanse ca dupa remanierea guvernamentala totul sa ramana la fel in Executiv. Șeful PSD a negat faptul ca s-ar lua in calcul și o comasare sau reducere a numarului de ministere.Intrebat de jurnaliști, marți la Parlament, ...

- Presedintele PSD Dambovita. Adrian Tutuianu, a declarat luni ca in continuare sunt nemultumiti in partid, chiar daca a fost un vot masiv pentru Liviu Dragnea, sustinand ca a avut discutii cu mai multi colegi parlamentari.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata ca relatia cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este una buna in sensul ca "eu il rog si el asculta", in context liderul PSD spunand ca e nevoie de respingerea OUG 6, dar si ca OUG privind modificarile legilor justitiei mai asteapta o lege.

- ”Ieri am vorbit cu Tudorel Toader cam 1,5 minute. In rest, am vorbit pe legea offshore”, a zis Liviu Dragnea. Intrebat cum apreciaza colaborarea cu ministrul Justiției, liderul PSD a spus: ”Foarte bine. Eu il rog și el asculta”. In acest context amintim ca Liviu Dragnea și Calin Popescu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca "la un moment dat” trebuie data amnistie, fie prin lege in Parlament, fie prin Ordonanta de Guvern, dar sa fie data atunci cand se considera momentul potrivit. Dragnea a sustinut ca nu vrea amnistia in favoarea lui. "Nu, domnule, nu pentru mine. Sa dea o amnistie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, intrebat daca este dispus sa faca un pas in spate din fruntea partidului, ca funcția de președinte al formațiunii „nu se ia cu japca, se ia prin vot, printr-un vot masiv, și nu poți sa o tranzacționezi ca la piața", anunțand un nou CEx cat de curand,…