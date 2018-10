Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca a vazut textul final al ordonantei de urgenta pe legile justitiei in Monitorul Oficial si nu a discutat pe text cu ministrul justitiei, Tudorel Toader. Dragnea a precizat, insa, ca este de acord cu argumentele aduse in spațiul public de ministrul justiției. “Fiecare e liber sa atace The post Liviu Dragnea, despre procurorii care nu indeplinesc condițiile legale: Unde ies, ies pe drumuri? Pleaca pe drumuri? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .