Liviu Dragnea, despre pensiile speciale ale parlamentarilor: Trebuie eliminate Pensiile speciale ale parlamentarilor trebuie eliminate, a declarat marti presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a aratat ca aceasta este o problema sensibila si niciunul dintre parlamentari nu a pus conditia, inainte de a se afla pe lista, ca doreste o astfel de indemnizatie.



“Stiu ca nu o sa le convina colegilor mei parlamentari, dar eu le spun ca nu se moare din asta. Sunt acele indemnizatii speciale pentru parlamentari, eu am renuntat la ea, mi-am dat demisia cu o zi inainte de a mi se incheia mandatul ca sa nu pot sa beneficiez. Am marit pensiile, se vor mari in continuare, dar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

