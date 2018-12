Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca ordonanta de urgenta cu privire la masurile fiscale anuntate de ministrul Finantelor va fi data probabil vineri, intr-o sedinta de Guvern. „Se pare ca maine vor adopta. A mai fost nevoie, din cate am inteles de cateva reglaje in ceea ce priveste formularile, iar in rest prevederile raman aceleasi. Nu se va intampla nimic rau cu Pilonul II de pensii. Au ramas sa discute in Guvern diseara si de dimineata prin care fondurile de pensii sa functioneze in continuare si sa aiba posibilitatea oamenii sa investeasca acei bani, iar in acelasi timp sa nu…