- Liviu Dragnea, in varsta de 55 de ani, retraiește varsta adolescenței și o spunem fara strop de ironie. Liderul PSD se iubește de doi ani cu o tanara pe nume, Irina Alexandra Tanase, in varsta de doar 25 de ani. In ciuda diferenței de 30 de ani dintre cei doi și a faptului ca fiica lui Liviu Dragnea,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara ca ar accepta sa-i fie nasa de cununie liderului PSD, Liviu Dragnea, daca i-ar cere acest lucru. ”Sigur ca da (ca as accepta sa-l cunun – n.r.). De ce as spune nu? Da, (Irina Tanase – n.r.) a venit la congres. Mi se pare un act de normalitate. Nu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat multumit de noua conducere a partidului validata de Congresul extraordinar, desfașurat sambata, aratand ca noua echipa are o reprezentare echilibrata pe regiuni, in care paritatea de gen este respectata. „A fost o zi, dar nu foarte lunga, asa cum era pe…

- Liviu Dragnea a fost susținut la Congresul PSD de Viorica Dancila si Gabriela Firea, dar și de iubita lui (25 de ani). Premierul Viorica Dancila a spus ca ar accepta sa fie nașa de cununie a lui Liviu Dragnea. ”Sigur ca da. De ce as spune nu?", a afirmat Viorica…

- Liviu Dragnea a fost insotit, sambata, la congresul extraordinar al PSD de partenera sa de viata, Irina Alexandra Tanase, el afirmand ca inca nu are de facut niciun anunt cu privire la relatia sa. In timpul evenimentului aceasta a stat in ptrimul rand, alaturi de lideri ai partidului. …

- Premierul Viorica Dancila ar putea fi noul președinte executiv al PSD, in locul lui Niculae Badalau. Ar fi astfel cea care il va seconda pe Liviu Dragnea la conducerea partidului. Pentru aceeasi functie candideaza si fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu.

- De 1 martie, la București, au avut loc doua evenimente foarte importante pentru PSD. 1. Premierul Viorica Dancila a invitat toate doamnele din partid la o petrecere de 1 martie. 2. Ședința foto a europarlamentarului Gabriela Zoana. Cu Zoana au vrut sa se pozeze premierul Viorica Dancila, președintele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica, solicitata sa comenteze o eventuala candidatura a liderului PSD Liviu Dragnea, la presedintia Romaniei, ca este prematura o astfel de discutie, precizand insa ca „intodeauna presedintele partidului a candidat la presedintia Romaniei”. „In ceea…

- Vicepremierul Paul Stanescu are același raspuns ca și președintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la decizia pe care urmeaza sa o anunțe ministrul Justiției in cazul DNA și a procurorului șef Laura Codruța Kovesi: ”Ma aștept sa nu se faca de ras”. Paul Stanescu a spus, la plecarea de la Inalta Curte…

- Premierul Viorica Dancila a numit-o, vineri, director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Iuliana Mihaela Zobuian, aceasta fiind fost sef de cabinet al lui Liviu Dragnea, dar si martor in dosarul "Referendumul". Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia…

- PSD așteapta propuneri de la Guvern, privind comasarea sau restructurarea unor instituții de stat. Anunțul a fost facut luni, la sediul partidului, de catre președintele formațiunii, Liviu Dragnea. Premierul Viorica Dancila spune, insa, ca nu a avut loc nicio discuție pe aceasta tema și nu are legatura…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti…

- Activitatea fiecarui ministru va fi evaluata lunar Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, împreuna cu liderii coalitiei PSD- ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. "Lunar, împreuna cu cei…

- Premierul Viorica Dancila a renunțat oficial la paza și protecția SPP. Ceilalți miniștri o urmeaza. Decizia nu este una politica, susține liderul PSD, Liviu Dragnea, deși l-a acuzat public pe șeful SPP ca spioneaza miniștrii și ca s-a implicat in luptele interne din partid

- Paul Stanescu a precizat ca i-a raspuns ca a greșit adresa, acesta neavand ambiția de a prelua conducerea Partidului Social Democrat, așa cum i s-ar fi propus. Ministrul Dezolvarii a precizat ca el considera ca este un atentat grav la democrație. ”A venit un prieten la mine din partea unui…

- Decizie fara precendent in Guvern. Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la escorta Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor aduse sefului Serviciului, Lucian Pahontu, de catre liderul PSD Liviu Dragnea. In schimb, Viorica Dancila vrea ca paza sa-i fie…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni marți, la ora 10.00, cu comisiarul european Corina Crețu pentru a discuta tematica fondurilor europene. Va fi prima intalnire oficiala pe care noul premier o are de la depunerea juramantului, informeaza Antena3.Aflata in vizita la Bucuresti, Corina Cretu…

- Viorica Vasilica Dancila, despre a carei nominalizare pentru functia de premier liderul PSD Liviu Dragnea a spus ca nu are nici o legatura cu faptul ca e teleleormaneanca de-a lui, duce o viata plina de...

- Bat clopotele de nunta in PSD! Șeful partidului se așeaza, din nou, la casa lui. Liviu Dragnea, un susținator al familiei tradiționale, a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre casnicie, afirmand ca in 2018 ar putea face pasul cel mare. „Fata blonda”, așa cum ii place lui Dragnea sa-și alinte iubita,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, ca este "un drept constitutional" al fiecarui roman sa protesteze.Intrebat cum vede atmosfera din societate si faptul ca sunt persoane care protesteaza de luni intregi fata de unele decizii pe care le-a luat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca un referendum privind redefinirea familiei va fi organizat "cat de repede".Initiativa cetateneasca pe aceasta tema prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consfintita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea…