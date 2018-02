Stiri pe aceeasi tema

- Articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala vor fi modificate in Parlament foarte repede, a declarat, duminica seara, la Romania TV, presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- "Pariez ca PSD pana la urma va da o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Ma indoiesc ca vor reusi sa respecte calendarul pe care si l-au propus, avand in vedere ca reglementarile pe care le vor, in special pragul la abuzul in serviciu, sunt foarte controversate. Nici legile justitiei,…

- SPP s-a comportat „ireproșabil”, iar trecerea sa in subordinea Ministerului de Interne nu ar face decat sa creeze noi polemici, spune fostul președinte Ion Iliescu, „Regret ca aceasta polemica privește o instituție de ale carei servicii am beneficiat inca de la inființarea ei și care s-a comportat ireproșabil…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara, in scrisoarea comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt "cel putin surprinzatoare" preocuparile exprimate de acestia privind lipsa de transparenta si de consens…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, referindu-se la manifestatia din weekend de la Bucuresti, ca respecta orice forma de protest daca ramane in limitele non-violente. "Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest daca ramane in niste limite non-violente. Incercam sa…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris luni pe Facebook ca este "pacat" ca prima femeie premier "va face istorie cu cel mai slab" Guvern PSD din istorie si a sustinut ca noul Executiv social-democrat va fi un "esec total". "Noul Guvern al PSD, al treilea…

- Ciolos: Daca vor fi alegeri anticipate ne asumam sa fim parte a acestei solutii Liderul Platformei Romania 100, Dacian Ciolos, a precizat luni, referitor la demisia premierului Mihai Tudose, ca daca vor fi alegeri anticipate, organizatia isi va asuma sa fie parte a acestei solutii, adaugand ca majoritatea…

- Mihai Tudose, impreuna cu ministrii sai, a depus juramantul in data de 29 iunie 2017. La acea vreme Tudose spunea "Am fost propus in aceasta functie de catre presedintele Liviu Dragnea, acceptat de presedintele Klaus Iohannis si nu vreau sa insel increderea acordata. Voi fi prezent in Parlament…

- Premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința CExN si a intrat in polemica cu mai multi social-democrati. "Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1", le-ar fi spus Mihai Tudose celor prezenți, potrivit Romania TV. Mihai Tudose a sugerat ca ar fi nevoie…

- "Eu sunt de acord cu ce am spus eu in mai multe randuri anul trecut si in ultimele doua emisiuni din acest an. Am vorbit de cateva luni de zile de faptul ca in luna ianuarie, dupa ce vom finaliza 2017, va trebui facuta o analiza a modului cum functioneaza in primul rand fluxul deciziei in interiorul…

- Aproximativ 400 de persoane au marsaluit duminica seara pe strazile din centrul municipiului Cluj-Napoca in semn de protest fata de modificarile aduse in Parlament la Legile Justitiei si impotriva Guvernului.Oamenii s-au adunat in centrul orasului, unde au stat aproximativ o ora, iar apoi…

- Un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017. Perspective pentru 2018”, desfasurat la inceputul lunii decembrie a relevat faptul ca in 2017 romanii au fost mai ingrijorati de criza politica decat de cresterea preturilor, iar aproape toti romanii sunt nemultumiti de prestatia politicienilor.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.

- Liviu Dragnea a spus la Antena 3 ca este important ca poporul roman sa ajute funcționarea Casei Regale și ca trebuie sa existe un referendum.„Eu spun in continuare. Romania nu a avut foarte multe ocazii sa-și arate recunoștința pentru oamenii istorici, cum a fost Regele Mihai. Casa Regala face…

- Profesoara Cristina Tunegaru, devenita cunoscuta dupa ce a avut curajul sa semnaleze neregulile din invațamant, a criticat-o pe Ecaterina Andronescu, dupa scandalul din Parlament, de joi.O noua metoda inedita de protest la masacrarea legilor justitiei a avut loc joi in Senat. Senatorii USR…

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca si seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui linistit cu privire la Legile Justitiei, "mai ales ca vin sarbatorilea”, conform Agerpres.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Parlament, ca „nu sunt intemeiate” ingrijorarile exprimate de catre ambasadorii celor șapte state ale UE in legatura cu modificarile aduse legilor Justiției in Romania.

- Plenul Senatului a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 81 voturi „pentru“ (PSD, ALDE, UDMR) si 28 voturi ”impotriva” (PNL, USR), proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara…

- Politicianul este de parere ca Partidul Social Democrat a greșit procedura, afirmand faptul ca ”anumite modificari necesare la Legile Justiției au fost insuficient explicate”. ”In ultima vreme nu ne-a fost foarte clar daca Guvernul susține aceste modificari sau nu. A fost insarcinat ministrul…

- "Pana a fi pe atat de curajoase pe cat unii dintre noi am sperat, aceste modificari si completari au darul de a pune ordine intr-o serie de texte normative ce au fost folosite de procurori ca pretexte pentru consolidarea unei zone de putere deopotriva institutionala si personala ce nu este prevazuta…

- Parchetul General vine cu noi informatii cu privire la stadiul Dosarului Revolutiei. Procurorii militari au facut noi precizari privind stadiul cercetarilor si sustin ca au descoperit faptul ca au fost alterate probe importante dupa anul 1989. Mai mult, urmeaza sa fie audiate mai multe persoane care…

- Coalitia PSD-ALDE a modificat pe fuga Regulamentul Camerei Deputatilor astfel incat a pus de doua ori pumnul in gura Opozitiei. Totul pentru voturile UDMR, fara de care risca sa piarda majoritatea in primavara. Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca PSD a cazut de acord ca maghiarii sa primeasca…

- „Cred ca sunt doi lideri cu probleme de atitudine in acest moment pe esicherul politic romanesc. Unul este Ludovic Orban, care implora achitarea, pentru asta fiind gata sa iși sacrifice partidul. Ce a facut el in aceasta seara, sa scoți PNL-ul alaturi de domnul Cioloș și USR este categoric o ratare…

- Liviu Dragnea primeste lovitura dupa lovitura chiar din interiorul partidului. Dupa ce chiar vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu, una dintre cele mai cunoscute figuri din partid, a marturisit ca se opune organizarii mitingurilor impotriva statului paralel, un alt greu din PSD iese la inaintare…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a susținut luni, in direct la Antena 3, faptul ca pozitia pe care a exprimat-o impreuna cu Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputaților, fata de punctul de vedere al Departamentului de Stat privind Legile Justitiei i-a avut drept destinatari pe romani:…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- Mihai Tudose a reactionat, vineri dupa amiaza, pentru prima data la apelul facut de SUA fata de Parlament, pentru a respinge Legile Justitiei si dupa ce Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au trimis un raspuns.

- Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, il critica din nou pe Liviu Dragnea in legatura cu decizia Inaltei Curte de Casatie si Justitie care a respins miercuri seara contestatia depusa de șeful PSD impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul „Tel Drum”.

- Deputatii PNL, USR si PMP au cerut miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al forului legislativ si s-au delimitat de comunicatul pe care acesta l-a dat publicitatii impreuna cu presedintele Senatului ca replica la pozitia Departamentului de Stat…

- Dupa ce deputații opoziției au cerut miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al forului legislativ si s-au delimitat de comunicatul pe care acesta l-a dat publicitatii impreuna cu presedintele Senatului ca replica la pozitia Departamentului de…

- Liderii PSD se pregatesc de un party cu ștaif, o petrecere la care se va aduna toata spuma partidului. Liderii PSD se intalnesc la Vila Lac, acolo unde il vor sarbatori pe vicepremierul Marcel Ciolacu, care iși organizeaza ziua de naștere, dar și pe Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a carui…

- Legile Justiției sunt modificate ținand cont de amendamentele și observațiile venite de la CSM, de la asociațiile profesionale, și nu este vorba despre „un dialog al surzilor sau al celor care aud mai bine”, a declarat, luni, președintele Comisiei speciale pentru Legile Justiției, Florin Iordache, facand…

- Nicolae Badalau a precizat ca nu a participat la aceasta vizita, dar a primit la randul sau invitația prin intermediul a doi colegi din comisie. "Am avut o invitație transmisa prin domnul senator Brailoiu Titu și domnul senator Smarandache și mai erau cațiva colegi de a merge sa vizitam poligonul…

- De aproape doua luni, liderii PSD sunt in chinurile facerii cu bugetul de stat pentru anul 2018. Proiectul se lucreaza in laboratoarele partidului, cu Darius Valcov ”ordonator principal de credite”, insa acesta nu face nimic fara acordul lui Liviu Dragnea.Citește și: Blaga revine pe cai mari.…

- Senatul a respins proiectul de lege prin care se interzice persoanelor cu probleme penale sa candideze la funcția de președinte al Romaniei. In spațiul public s-a spus de mai multe ori ca acest proiect de lege este unul cu dedicație pentru Liviu Dragnea, cel care o condamnare definitiva in ”Dosarul…

- Fostul premier, Victor Ponta, e in razboi total cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a anuntat legile pe care vrea sa le blocheze in Parlament: TVA Split si trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Ponta nu vrea insa sa voteze motiunea…

- Deputatul Catalin Radulescu a ramas fara masina. I-a fost furata chiar din fata locuinței aflata vis-a-vis de sediul SRI-ului. PSD-istul i-a anunțat imediat pe superiorii lui, Liviu Dragnea și Carmen Dan. Social-democratul este suparat ca ministrul de Interne a cerut sporirea drepturilor pentru politisti,…

- Gorghiu: Dragnea, terminat politic. Imaginea de la DNA, de tara bananiera Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat marti, la ICCJ, unde a fost audiata ca martor in dosarul Turceni-Rovinari, ca Liviu Dragnea este "terminat politic", precizand ca imaginea social-demcratilor care au mers la DNA sa-l sustina…

- DNA a declanșat luni, 13 noiembrie, urmarirea penala impotriva președintelui PSD, Liviu Dragnea, intr-un context politic fierbinte: coaliția de guvernare se confrunta cu proteste legate de Codul Fiscal și Legile Justiției, iar PNL pregatește o moțiune de cenzura in Parlament.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, fiind solicitata sa comenteze o posibila demisie a lui Liviu Dragnea in contextul demisiilor depuse de Sevil Shhaideh si Rovana Plumb dupa ce au fost puse sub urmarire penala, ca situatia presedintelui PSD este una "total deosebita". …

- Avocata Maria Vasii a declarat luni, la Parlament, ca isi mentine declaratiile cu privire la faptul ca un judecator a decedat pentru ca a stiut anumite lucruri despre desfasurarea scrutinului prezidential din 2009, aceasta fiind Vasile Alicsandri, fost judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie."Nu…

- Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm s-a intalnit, luni, cu președintele PSD Liviu Dragnea la Parlament, in calitate de președinte al Camerei Deputaților. Discuțiile au vizat construcția Muzeului Holocaustului la București. Potrivit unor surse, la discuții a particiat și Radu Ioanid, directorul…

- Bușoi, despre moțiunea de cenzura PNL impotriva Guvernului Tudose. „Moțiunea de cenzura trebuie sa stranga opoziția in jurul PNL și sa amplifice sciziunile din PSD”, considera vicepreședintele PNL, Cristian Bușoi, potrivit unui comunicat transmis, duminica, Agerpres . „In primul rand, obiectivul strategic…

- Premierul Tudose a avenit, marți, la Parlament, impreuna cu liderul PSD Liviu Dragnea, dupa ce au participat la o intalnire cu primarii de municipii. Șeful Executivului a anunțat ca trecerea contribuțiilor la angajat va fi adoptata miercuri prin Ordonanța de Urgența, așa cum era stabilit inițial. Intrebat…