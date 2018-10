Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, a fost intrebat despre discutia recenta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. 'V-am spus exact ieri ca am stat de vorba cu domnul Toader cam 1,5 minute. In rest, am vorbit pe legea offshore', a afirmat Dragnea.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca "s-a ajuns la un consens" in ceea ce priveste legea offshore, in sensul in care liderii grupurilor din Parlament ar trebui sa se uite...

- Ședința tensionata in cadrul coaliției de guvernare.Liderii PSD și ALDE vor avea astazi, de la ora 11, o ședința in cadrul careia vor incerca sa cada de acord asupra formei finale a Legii offshore. Totul dupa ce in decursul acestei saptamani deputații ALDE au parasit ședința de comisii in…

- „Nu stiu cand se va discuta (legea offshore in Camera Deputatilor - n.r.)", a declarat, miercuri, la Parlament, presedintele UDMR Kelemen Hunor. El a precizat ca nu a discutat cu liderul PSD Liviu Dragnea despre acest proiect si ca nu stia ca se amana dezbaterea lui cu o saptamana. „De ce sa spun ca…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu rupe randurile și se opune modificarilor la Legea offshore. El anunța ca nu va vota modificarile de la articolul 18, in Parlament, ceea ce inseamna ca nu va vota intreaga lege.Citește și: Liviu Dragnea face anuntul asteptat: Mutarea care ar putea lovi in plin…

- "Eu sunt convins ca Iohannis ar putea sa blocheze legea pensiilor. Sunt absolut convins. El mai stie ceva, ca noi ceea ce prezentam chiar facem si romanii simt. Au inceput sa simta si o sa simta din ce in ce mai mult, si parerea mea este ca este in stare de orice impotriva acestui Guvern, acestei…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca Guvernul va adopta o Ordonanța de Urgența pentru clarificarea legii Offshore, lege adoptata recent in Parlament.”OUG pentru Legea offshore . Eu am spus chiar in seara zilei respective, in Comisie s-au facut modificari pana in ultimele momente și…

- Abia a fost adoptata de Parlament si deja sunt probleme. Vorbim despre legea offshore, pentru care Liviu Dragnea a purtat discutii cu reprezentantii Ministerului Finantelor si companiile petroliere pentru corectarea unor prevederi, potrivit Hotnews.