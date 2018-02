Liviu Dragnea, despre informatia ca ar dori sa scoata PSD din PES: O informatie complet falsa

Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Muncii iese la atac! Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, face o dezvaluire incendiara. Olguța Vasilescu a avut o ieșire fara precedent, in ceea ce privește o informație falsa, propagata in randul opiniei publice.Potrivit ministrului Olguța Vasilescu, acest lucru nu exista! Citește…

- Schimbarile din sistemul judiciar din Romania ar putea fi analizate de o misiune a Parlamentului European. Informatia a fost confirmata de europarlamentarul socialist Ana Gomes, intr-un interviu acordat postului Europa Libera. Eurodeputata a declarat ca mai multi colegi de-ai sai se gandesc la o…

- Coaliția PSD-ALDE va discuta in ședința urmatoare inființarea comisiei de ancheta privind SPP. Informația a venit de la liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care spune ca este o chestiune care trebuie analizata, avand in vedere diversele informatiile care au aparut in spatiul public legate de o posibila…

- Deputatii au decis: Prescolarii si elevii vor beneficia de fructe proaspete, in special de banane, in conformitate cu normele europene in Social / In calitate de for decizional, Camera Deputatilor a adoptat marti, 6 februarie, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind…

- Szijjarto si Melescanu au convenit sa coopereze in continuare in opozitia lor fata de aceasta lege, astfel incat Ucraina sa nu poata incalca drepturile dobandite de minoritatile sale etnice. Cei doi oficiali, de acordCei doi oficiali au fost de acord de asemenea ca guvernul ucrainean…

- Presedintele Camerei, Liviu Dragnea, a precizat, luni, dupa o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior din Ungaria, Peter Szijjarto, ca Romania este interesata de aprofundarea cooperarii sectoriale, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura. „Suntem…

- Este o declaratie data de Victor Ponta, in calitate de martor, in data de 18 septembrie 2017, intre orele 11.24 – 12.32, in fata procurorului DNA Alexandra Carmen Lancranjan, zisa “Veverita”. In frangmentul prezentat de luju.ro, se poate observa ca Victor Ponta vorbeste despre modul autoritar…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat, luni, la Parlament, ca președintele PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for „dovezile concrete” care au condus la decizia pe care a luat-o impreuna cu colegii social-democrati de a renunta la serviciile…

- Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a calificat drept falsa informația publicata de unele instituții de presa despre "intenția" președintelui PCRM, Vladimir Voronin, de a se "retrage" din politica și de la conducerea Partidului. Intr-un comunicat emis de PCRM se menționeaza ca aceasta…

- Liviu Dragnea a vorbit despre ultimul dosar in care este inculpat. Acesta a fost prezent in platoul RTV si a subliniat ca turnatorii lui in ultimul dosar sunt Dan Sova, Victor Ponta si Nitulescu. Acesta s-a aratat iritat de faptul ca nu poate avea acces la dosar, asta pentru ca nu are bani sa poata…

- Articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala vor fi modificate in Parlament foarte repede, a declarat, duminica seara, la Romania TV, presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Victor Ponta reacționeaza prompt dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat din nou ca l-ar fi denunțat la DNA in dosarul Tel Drum. Liderul PSD a susținut ca a vazut denunțul lui Ponta la dosar, insa fostul premier ii lanseaza lui Dragnea o provocare: cel care minte sa plece din Parlament și din politica.Vezi…

- Relația dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi, sefa DNA, pare sa aiba conexiuni ample. Dupa ce avocata liderului PSD i-a cerut scuze șefei DNA pentru acuzațiile nefondate din ultima perioada, jurnalista Sorina Matei a facut dezvaluiri incendiare.

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului de Protectie si Paza ca renunta la protectie, gest pe care il fac toti ministrii. Ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ofiterii SPP sau cu institutia. „Precizez ca am transmis…

- Premierul Viorica Dancila si membrii cabinetului sau au decis sa renunte la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar demnitarii vor fi aparati de Jandarmerie. Informatia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Decizia a fost luata in contextul acuzatiilor lansate…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a citit luni seara, intr-o emisiune televizata, fragmente dintr-un Raport care a stat in spatele comunicatului Comisiei Europene despre legile justiției. Informația a fost prezentata, in premiera, saptamana trecuta, de „Evenimentul zilei”.

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a facut apel, luni, in plenul Parlamentului, la opozitie si minoritati sa nu voteze guvernul Dancila, sa nu lase „paranoia lui Liviu Dragnea sa distruga complet Romania”.Raluca Turcan a criticat cea de-a patra propunere pentru functia de prim-ministru…

- Grupurile parlamentare ale UDMR se vor reuni luni, în sedinta, înaintea sedintei comune a Senatului si Camerei Deputatilor pentru votul de învestitura a noului Guvern. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de liderul deputatilor UDMR, Korodi Attila. Martea trecuta,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat ca istoricul Neagu Djuvara reprezinta un reper de moralitate si civism, un om care s-a luptat intreaga sa viata pentru interesele Romaniei si ale romanilor. "#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual…

- Serban Raducu - jandarmul bataus de batrani si paznicul lui Liviu Dragnea este din Buzau, localitatea Padina? Informatia circula pe internet, evident alaturi de amenintari cu moartea la adresa lui, a familiei si multe injuraturi (CU CARE NU SUNTEM DE ACORD!!!). Pacat ca s-a ajuns la asa ceva si mai…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3. Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai mult ore, în biroul sau, cu șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu Varujan Vosganian și cu Darius…

- In perioada 14-17 ianuarie 2017, in anumite medii online si pe un post de televiziune a fost vehiculata o informatie potrivit careia 'procurorul sef al DNA a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori care au fost cautati in computere, telefoane, laptop-uri si reportofoane'.…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca. Informația a fost dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Europarlamentarul Catalin Ivan a afirmat, vineri, la Iasi, ca "atmosfera nu va fi linistita" la sfarsitul lunii ianuarie cand va fi organizat Comitetul Executiv National al PSD, mentionand totodata ca Liviu Dragnea "de cateva luni bune nu mai conduce efectiv partidul".

- "Informatia vehiculata in presa cum ca, in primavara anului trecut, as fi emis un Ordin de ministru pentru a bloca afisarea preturilor la medicamente din CANAMED pe site-ul Ministerului Sanatatii este eronata! Incepand cu 5 iunie 2015, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Sanatatii…

- Cel mai vocal contestator al lui Liviu Dragnea din PSD este europarlamentarul ieșean Catalin Ivan. Acesta pereconizeaza ca anul 2018 va fi cel in care PSD se va desparți de președintele Liviu Dragnea și iși manifesta susținerea pentru Mihai Tudose, dar și pentru ieșeanul din fruntea Ministerului Justiției,…

- Potrivit unor surse autorizate social-democrate, scrisoarea semnata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in care este criticat dur managemantul lui Liviu Dragnea il are co-autor și pe...

- Premierul Mihai Tudose a avut o intalnire cu Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Felix Stroe in timp ce ședința de Guvern a intarziat. Carmen Dan nu a fost la intalnirea ”de taina”. Potrivit informațiilor Antena 3, ea ar fi vrut sa-și dea demisia, dar nu ar fi fost lasata de Liviu Dragnea. …

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, dupa discuția cu șeful PSD, Liviu Dragnea, ca nu a fost informat de dorința premierului Tudose de a face restructurare. „Lucrurile importante le am in vedere și impreuna cu colegii mei asiguram funcționarea aparatului Senatului. Am vazut…

- "Nu pot sa fac performanta la Guvern daca mi se da un Trabant", i-a spus Mihai Tudose lui Liviu Dragnea in timpul sedintei Comitetului Executiv PSD de azi, potrivit unor surse din PSD. Tudose a cerut in sedinta restructurarea Guvernului si eliminarea unor ministri si secretari de stat neperformanti.…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, reacționeaza la discursul președintelui Iohannis din plenul CSM, in care șeful statului a susținut modificarea Constituției in sensul interzicerii accesului la funcții publice pentru persoanele cu probleme penale.„Nu pot fi de acord pe un motiv foarte simplu:…

- Adrian Mutu a implinit, luni, varsta de 39 de ani, iar site-ul fanilor Fiorentinei, echipa pentru care fostul atacant a jucat timp de cinci ani, i-a transmis un mesaj special. "La multi ani, Adrian Mutu! «Il Fenomeno» implineste 39 de ani!!!", titreaza site-ul Fiorentina.it. Italienii nu…

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, inaintea ședinței PSD de la ora 14:00. Printre cei prezenți la ședința se numara și vicepremierul Marcel Ciolacu. Deși ar putea fi considerata o ședința obișnuita, astazi liderii PSD se reunesc de la ora 14:00…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa comenteze concret despre tensiunile din interiorul PSD, cu o zi inainte de ședința Comitetului Executiv.Citește și: Dezvaluiri explozive ale avocatului lui Radu Mazare: Cu ajutorul cui a fugit fostul edil in Madagascar! 'Nu a fost o fuga' Deși…

- Nu este simplu sa fii liderul partidului de guvernamant. Liviu Dragnea simte chiar in aceste zile esenta acestei concluzii. Mirajul puterii, unele „datorii” politice si obisnuitele lupte din culise au generat un nou complot menit sa-l inlature pe Dragnea de la sefia PSD.

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea inlocuirea lui Mihai Tudose din fruntea Executivului. El s-a intalnit, la finalul anului, cu principalii lideri ai partidului pentru a discuta posibilitatea de a schimba premierul in aceasta luna, potrivit informatiilor Digi24. Intalnirea, care a avut loc in afara…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD si unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, a declarat joi ca partidul trebuie sa stabileasca pana in primavara candidatul la prezidentialele din 2019. "Trebuie sa-l aparam cu dintii pentru ca va fi vinovatul de serviciu al statului paralel", a spus…

- Hotararea privind numirea lui Gheorghe Dimitrescu - consilier al vicepresedintelui Camerei Deputatilor Florin Iordache si care ar fi purtat discutii cu o firma de lobby pentru o vizita a lui Liviu Dragnea in SUA - consul general al Romaniei la Bonn a fost publicata joi in Monitorul Oficial.Citeste…

- ”Ca lucrurile nu stau deloc bine in PSD, știam de la inceputul anului 2017. Este foarte probabil- și o spun nu doar ca o intarire a ceea ce a aparut in presa, ci ca o informație in sine- ca intr-o perioada relativ scurta de timp, sa se organizeze, pentru a se lamuri lucrurile, un Congres Extraordinar…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de intalnire, de la Antena 3 și sintetizate de Jurnalul.ro. 1. Ținta politica nr. 1 in anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atat din fruntea Camerei Deputaților,…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat miercuri ca exista riscul ca liderul PSD Liviu Dragnea, alaturi de majoritatea parlamentara, sa scoata Romania din Uniunea Europeana, dupa modificarile la Legile justitiei.

- Consulatul General al Iugoslaviei de la Timisoara (singurul consulat la acea vreme din oras) a fost un punct fierbinte in timpul Revolutiei din 1989. Este locul de unde au plecat primele vesti spre occident despre cele intamplate in capitala Banatului.

- Un contract suspect, incheiat intre TelDrum și Consiliul Județean Dambovița, in anul 2014. Asta l-ar fi determinat pe Adrian Țuțuianu sa mearga in fața procurorilor DNA și sa ofere informații pe banda rulanta despre afacerea Teldrum și despre Liviu Dragnea. Miza? Sa scape de probleme. Asta pentru ca,…

- Deputatul Ion Mocioalca, seful PSD Caras-Severin, a venit luni la DNA pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres ca Mocioalca ar fi fost chemat in dosarul Tel Drum. Informatia a fost confirmata de deputatul PSD la iesirea…

- Subiectul ședințelor este organizarea unor mitinguri simultane in toata țara. ”Contrar tuturor speculațiilor care s-au facut ca avem o intalnire la sediul central al partidului, pe tabere sau pe grupuri din partid, țin sa subliniez urmatorul lucru: nu exista tabere in PSD, doar PSD cu președintele…