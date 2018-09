Stiri pe aceeasi tema

- Al treilea om in stat a comentat in termeni ironici demersul procurorilor anticoruptie, care s-au adresat instantei cu o cerere de redeschidere a unei cauze ce il vizeaza pe Liviu Dragnea si alte sase persoane. “Ce, asta-i vreo supriza? Eu zic sa mai caute prin arhiva, or mai fi dosare de care nici…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca nu este "o surpriza" faptul ca DNA a cerut redeschiderea unui dosar care il vizeaza si ca el nu a stiut la acea vreme ca e anchetat,...

- Liviu Dragnea a declarat, joi, ca nu este „o surpriza” faptul ca DNA a cerut redeschiderea unui dosar care il vizeaza si ca el nu a stiut la acea vreme ca e anchetat, primind doar solutia de neincepere a urmaririi penale dupa cinci ani.Liviu Dragnea, replica pentru Cristina Tarcea: 'Studiez…

- Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, astazi, o cerere a DNA de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar care il vizeaza pe președintele PSD, Liviu Dragnea. Alex Costache ne ofera mai multe amanunte despre acest dosar.

- Membrii Comitetului Executiv National al PSD au votat, vineri seara, in favoarea lui Liviu Dragnea pentru a ramane președintele partidului. Potrivit unor surse participante la sedinta, votul pentru acordarea increderii și pastrarii mandatului a fost covarșitor. Pastrarea mandatului de președinte a fost…

- In ciuda faptului ca Liviu Dragnea a anuntat ca nu se pune problema excluderii unor persoane din PSD, in sedinta CEx de vineri s-a cerut excluderea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.Cererea a fost formulata de Daniel Florea, primarul Sectorului 5. Cererea lui Florea nu a fost…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in legatura cu o posibila propunere de excludere din partid a semnatarilor scrisorii, Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu, prin care ii cer demisia, ca nu va face acest lucru.

- Detalii exclusive din ancheta unuia dintre judecatorii care l-au condamnat pe Liviu Dragnea. Procurorii de la Parchetul General l-au pus sub învinuire pe vecinul magistratului Constantin Epure.