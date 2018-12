Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca legea bugetului pentru anul 2019 va fi adoptata pana la finalul anului daca se va rezolva impasul de la CSAT. „Acesta este lucrul pe care ni-l dorim, dar trebuie sa vedem ce se intampla la nivelul CSAT-ului, daca se deblocheaza…

- Sute de persoane au participal vineri seara la recepția oferita de președintele Klaus Iohannis, de Ziua Naționala, la Palatul Cotroceni. Politicieni, sefi de institutii, ambasadori si alte persoane publice au onorat invitatiile presedintelui.Potrivit Antena 3, printre marii absenti de la receptie,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu ca actioneaza premeditat impotriva apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana, in contextul in care majoritatea PSD - ALDE a votat luni, in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, contra adoptarii cererii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vor discuta, vineri, despre rectificarea bugetara si scenariile pentru bugetul pe anul viitor, au declarat, joi, pentru MEDIAFAX, surse politice.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, joi, ca "se tot insista" ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa devina o problema", precizand ca despre acest lucru va trebui discutat. Intrebat cum vede propunerea facuta de Calin Popescu-Tariceanu ca toate partidele politice sa ajunga…

- Tariceanu: Ministrul Toader se bucura de sustinerea noastra Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti seara ca nu are în vedere niciun fel de schimbare în lista ministrilor sai, mentionând ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, se bucura în continuare de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri la Bistrita, ca a discutat cu liderul PSD despre remanierea guvernamentala si ca ALDE nu va remania pe nimeni. Acesta a precizat ca nu a auzit vehiculat subiectul potrivit caruia PSD ar vrea Ministerul Energiei, condus de Anton Anton.