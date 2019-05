Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a declarat ca a renunțat la pensia speciala de parlamentar, precizand ca aceasta este o problema sensibila care trebuie abordata „frontal". Liderul PSD a adaugat ca pensia speciala trebuie eliminata.„Eu am renuntat la pensia speciala de parlamentar. E o problema ...

- Pensiile speciale ale parlamentarilor trebuie eliminate, a declarat marti presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a aratat ca aceasta este o problema sensibila si niciunul dintre parlamentari nu a pus conditia, inainte de a se afla pe lista, ca doreste o astfel de indemnizatie."Stiu ca nu o…

- „Eu am renuntat la pensia speciala de parlamentar. E o problema sensibila, trebuie sa o abordam cu curaj si frontal. Aceasta pensie speciala nu trebuie sa mai existe. Trebuie sa o eliminam”, a afirmat Liviu Dragnea, marți, la Adevarul Live, citat de Mediafax. Partidele de Opoziție a inițiat…

- Renate Weber a postat pe contul personal de Facebook un mesaj in care vorbește despre faptul ca Frans Timmermans se folosește in scopuri personale de funcția de prim-vicepreședinte al Consiliului...

- Liderul PSD a spus sambata, la Iași, cu privire la pensia pe care o va caștiga procurorul Augustin Lazar, ca PSD a marit pensiile și pentru buni și pentru rai. Augustin Lazar va avea o pensie de 27.000 de lei.„Ma intreba cineva ieri, cum e posibil ca acest om sa iasa la pensie cu o pensie…

- „Este o propunere foarte buna. Este un om care stie procedurile, care are cunostinte juridice foarte bune, care este foarte riguros si in care tot partidul are foarte multa incredere', a declarat Liviu Dragnea, la Parlament, la finalul Comitetului Executiv National al PSD. Intrebat despre…

- Aflat intr-o vizita in județul Giurgiu, Liviu Dragnea a refuzat sa mai vorbeasca despre situația ministrului Tudorel Toader, afirmand ca „nu este un personaj despre sa vorbeasca in fiecare zi”. De asemenea, Liviu Dragnea a mai spus ca Tudorel Toader nu mai este asumat de PSD ca ministru al Justiției.…

- Deputatul USR Adrian Claudiu Prisnel (foto) susține ca pensia speciala a lui Tudorel Toader, ministrul justiției, este mai mare decat costul anual de depozitare a aurului Romaniei la Banca Angliei.