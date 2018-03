Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat marti seara la Antena 3 absenta fostilor lideri ai partidului Ion Iliescu si Adrian Nastase de la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Sala Palatului. „Domnul presedinte Iliescu nu a putut sa vina.…

- Liviu Dragnea lanseaza 'bomba' serii. Seful PSD l-a atacat pe fostul premier, Victor Ponta. Atacul a fost unul distrugator. Dragnea a dezvaluit cum s-a facut Guvernul USL in 2012. Acesta spune ca Ponta ar fi stabilit componenta Executivului alaturi de fostul sef SRI, George Maior. Dragnea a facut…

- "Irina are o vibrație a numelui 2, iar Liviu Dragnea are 6. Sunt doua cifre pare, vorbim despre o compatibilitate de 110%. Caracterul Irinei este echilibrat, diplomat, sensibil, ", a spus Mihai Voropchievici la Antena 3. știrea se actualizeaza

- In PSD nu s-a discutat inca nimic despre propunerea de prezidentiabil, drept urmare nici eventualele propuneri ale celor de la ALDE nu vor fi comentate, a transmis Liviu Dragnea, intrebat daca vede posibilitatea ca el si Calin Popescu Tariceanu sa se infrunte pentru desemnarea

- Prezența Irinei Tanase, iubita cu 30 de ani mai tanara a lui Liviu Dragnea la Congresul PSD, a surprins pe toata lumea. Mai ales ca Tanase nu are funcție in PSD și a fost și plasata in primul rand, la Sala Palatului, intre Carmnen Dan și Gabriela Firea.Jurnalistul Cornel Nistorescu l-a atacat…

- Liviu Dragnea a anunțat ca vrea sa se insoare cu iubita lui, cu 30 de ani mai tanara! Irina Tanase a atras toate privirile la Congresul PSD, unde a aparut. Viorica Dancila i-ar putea cununa pe cei doi. A spus-o chiar premierul, la Antena 3.”Sigur ca da, de ce aș spune nu? Mi se pare un act…

- In sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, in care s-au validat candidaturile din Congresul de sambata, Liviu Dragnea si-ar fi acuzat unii colegi ca dau informatii "pe surse" la presa si chiar fotografii.Citește și: Scene incredibile in CEx-ul PSD: 'Rebelilor' li s-au verificat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a facut referire joi la afirmatia Ecaterinei Andronescu, potrivit careia, la Congresul din 10 martie, nu ar fi trebuit sa aiba loc alegeri, el intrebandu-se de ce mai candideaza cine nu este de acord cu alegerile. Intrebat despre afirmatiile Ecaterinei Andronescu conform…

- ”Nu este in pericol scaunul lui Liviu Dragnea. Din contra, mi se pare ca-n urma Congresului PSD de sambata, Liviu Dragnea va avea intr-adevar toate parghiile din partid și Executiv pentru a putea realiza, in sfarșit, ce și-a propus in campania electorala, in programul sau de guvernare, votat de foarte…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca tot spectacolul cu revocarea Laurei Codruța Kovesi este o farsa. Ponta susține ca totul este facut de Liviu Dragnea pentru a da carne de tun televiziunilor de casa, dar și pentru ca electoratul PSD sa nu iși dea seama de eșecul guvernarii.”Mi se pare…

- "Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei, stiu pozitiile unor colegi. Dar asta nu este un subiect care sa fie decis asa, decis foarte repede si fara o temeinica documentare si pregatire. Eu il consider in continuare pe Tudorel Toader un om de buna credinta, un profesionist, un om serios si cred…

- Dragnea despre Tudorel Toader: Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei, „are ritmul lui” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca atunci cand ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va…

- "Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba o poziție la Bruxelles, in ceea ce privește țara noastra, ceea ce am vazut ca a facut. Am convenit atunci sa avem o intalnire in trei. S-au discutat aseara cateva teme…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Ministrul Finantelor: Cei afectati de schimbarile fiscale isi vor putea recupera banii platiti in plus Persoanele care au platit, in ianuarie si februarie, sume in plus dupa aplicarea noilor masuri fiscale vor putea depune declaratii rectificative astfel incat sa-si recupereze aceste sume, a precizat…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, "vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid"."Domnul Codrin Stefanescu vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid. Cam…

- Dragnea: Apar tot mai multe dovezi ale existentei statului paralel Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul, ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel. "S-a vorbit…

- Scandalul dezvaluirilor si al inregistrarilor cu procurorul DNA Prahova, Mircea Negulescu, este unul imens. Acum, deputata PSD, Andreea Cosma iese la rampa. Aceasta spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. Mai…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Parchetul General a dispus efectuarea de verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu, a informat, miercuri, Biroul de Presa al institutiei. Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul Paul Stanescu…

- Liviu Dragnea a afirmat ca mai mulți colegi din PSD l-au avertizat ca șeful SPP, Lucian Pahonțu, a fost „implicat in mai mult decat e cazul”. Președintele PSD a afirmat ca Pahonțu i-ar fi transmis lui Paul Stanescu ca el o „executat, undeva prin martie”. Liviu Dragnea a fost intrebat, la Antena 3, despre…

- Liviu Dragnea a incercat sa minimalizeze, invitat fiind la Antena 3, dupa ceremonia depunerii juramantului de cabinetul Dancila, spusele critice ale lui Iohannis. Nu putea rata momentul, data viitoare va spune altceva – referire la țopaiala guvernamentala – , a comentat ironic liderul de fapt al coaliției…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca "Eu sper ca macar acum toata lumea sa inteleaga ca nu cedam. Nu vrem sa cedam votul democratic, votul dat de romani." Dragnea a adaugat ca "Nu exista niciun fel de gest din partea mea sau a domnului Tariceanu impotriva valorilor…

- Liviu Dragnea a declarat luni seara, la Antena 3, ca se ajunsese la o stare de tensiune între Guvernul Tudose și PSD. „Institutional, orice premier trebuie sa aiba contacte cu SRI, SIE si putin SPP. Mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP a fost implicat mai mult decât e…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD unde urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si componenta noului Guvern Dancila, informeaza Antena3.Liderul ALDE, Calin Popescu…

- Deputatl PSD Oana Florea, sefa Comisiei „Alegeri 2009“ a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinte la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai putea ocupa o functie publica…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Uniunea Salvati România îl va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge în opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionând ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decât sa…

- Lia Olguța Vasilescu anunța variantele de premier PSD. Ministrul Muncii a declarat, marți, la sediul central al PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca șanse de a fi nominalizați pentru șefia Executivului au și Șerban Nicolae, Mihai Fifor dar și Ecaterina Andronescu. ”Ca varianta,…

- Badea e de parere ca Liviu Dragnea, persevereaza in a-și bate joc de țara. „Nu-i nicio problema, o data la patru luni, ala pe care-l pune Dragnea premier vrea sa-l omoare, Dragnea cheama partidul și il omoara pe ala și pune pe altul, a carui principala agenda va fi sa-l omoare pe Dragnea. Ați…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Antena 3, ca in cadrul CEx este vorba despre o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”.„(...) Ori ramane Carmen Dan și atunci Mihai…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța Antena 3. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului in cadrul…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD si unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, a declarat joi ca partidul trebuie sa stabileasca pana in primavara candidatul la prezidentialele din 2019. "Trebuie sa-l aparam cu dintii pentru ca va fi vinovatul de serviciu al statului paralel", a spus…

- Catalin Ivan, despre un Congres PSD: Il vad mai degraba pe Dragnea in Madagascar, decat sa vina din nou in fața membrilor de partid sa-și depuna mandatul, a spus europarlamentarul devenit indezirabil pentru conducerea partidului, dupa criticile aduse liderului PSD. ”Am vazut cateva incercari de a aduce…

- Premierul Mihai Tudose a comentat in editia speciala Income Magazine, de la Antena 3, declaratiile presedintelui PSD Liviu Dragnea legate de o viitoare remaniere a guvernului. Liderul social democrat a anuntat ca in luna ianuarie coalitia va face o analiza privind o o posibila restructurare a Guvernului,…

- Mihai Tudose a comentat, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, declaratiile lui Liviu Dragnea, care a afirmat despre el ca nu este calm. Premierul a spus ca, daca "sunt unii mai sensibili", care i s-au plans liderului PSD ca el nu este calm, sa plece: "Dureaza trei secunde sa isi scrie demisia".

- " Daca a fi foarte ferm si a urmari niste actiuni inseamna a fi nervos, voi spune ca voi fi nervos in continuare. Mi se pare ca dupa 27 de ani de nefacut nimic mai poti sa fii calm? Eu cred ca daca mai poate fi cineva calm, nu intelege ce se intampla. Nu avem autostrazi, spitale, nu pot sa fiu calm",…

- Liviu Dragnea a spulberat orice urma de indoiala referitoare la viitorul salariilor din Romania. Intr-o intervenție la Antena 3, șeful PSD a dat asgurari ca programul de guvernare este pe plus.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionand ca are toata capacitatea institutionala sa faca o analiza serioasa. 'Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile.…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca nu l-ar deranja deloc sa compara in fața Comsiei SRI, deoarece este posibil sa dețina informații valoroase despre care nici chiar el n-ar fi conștient. ”Aștept și eu o invitație acolo!”, a anunțat Dragnea.

- Principala grija a PSD pare sa fie legata de legalizarea actelor de coruptie sau cel putin acest lucru reiese din ultimele evenimente. Cu toate acestea Liviu Dragnea nu este ridicat in slavi de toti liderii marcanti ai partidului, in PSD fiind si oameni ce nu concep sa accepte modificarile aduse…

- S-a starnit neliniștea in PSD, dupa apariția documentului exploziv cu zeci de demnitari interceptați de procurorii DNA, in baza mai multor mandate emise de Curtea Suprema, in 2014.Eugen Teodorovici, unul dintre miniștri interceptați, a fost invitatul Mihaelei Barzila in emisiunea "News Magazine”…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului, au declarat surse guvernamentale citate de Mediafax.

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare. Finantele motiveaza noile modificari prin necesitatea reformarii sistemelor…

- Finantele motiveaza noile modificari prin necesitatea reformarii sistemelor sociale publice din Romania in vederea cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si de responsabilizare a angajatorilor in ceea ce priveste plata la timp a contributiilor sociale…