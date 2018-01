Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Sanitas, membrii Consiliului National al federatiei au decis sa solicite premierului Viorica Dancila si presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, organizarea unei intalniri in perioada imediat urmatoare, in care sa se evalueze stadiul indeplinirii modificarilor…

- Primele demiteri ale premierului Dancila. Mai mulți secretari de stat inlaturați din aparatul guvernamental Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.…

- Gheorghe Piperea a fost consilier onorific al fostului premier Mihai Tudose pe chestiuni de fiscalitate, banking, piata de capital si insolventa, iar Remus Vulpescu a fost consilier onorific pentru Strategia de dezvoltare economica integrata, ambii cu activitate neremunerata. Pe 13 noiembrie…

- Darius Valcov nu detine o functie de conducere in partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru Romania, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate din PSD. "Darius…

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca numirea lui Darius Valcov in funcția de secretar de stat in Guvern este una care va aduce romanilor, dat fiind faptul ca acesta are o experiența foarte vasta in domeniul economic.”Darius Valcov este un om cu o expertiza financiar-economica formidabila.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea sugereaza ca intrarea lui Darius Valcov in Guvern ca și consilier de stat al premierului Viorica Dancila nu este o noutate deoarece el a fost ”la Guvern tot timpul”. ”A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua guverne si sprijina in continuare. Este un om de…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Victor Ponta da VINA pe Liviu Dragnea pentru ca scoate mai…

- Darius Vâlcov a fost numit în funcția de consilier de stat în Guvernul Dancila. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și este semnat de Viorica Dancila. Decizia este contrasemnata de secretarul general al Guvernului, Ioana Andreea Lambru. Vâlcov…

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala", despre care spune ca anul trecut a dus la degradarea climatului social…

- Grupurile parlamentare ale UDMR se vor reuni luni, în sedinta, înaintea sedintei comune a Senatului si Camerei Deputatilor pentru votul de învestitura a noului Guvern. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de liderul deputatilor UDMR, Korodi Attila. Martea trecuta,…

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati Andronescu”.Citește și: VIRAL…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat,…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Declaratia 600: se amana sau dispare? Pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ca se gândeste la o varianta…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare,…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Luni, de la ora 16.00, se va desfașura ședinta Comitetului Executiv National al PSD pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Din viitorul Guvern nu vor mai face parte unii dintre ministrii Cabinetului Tudose, printre care Marcel Ciolacu si Marius Nica,…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a sustinut joi ca, prin desemnarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, presedintele Klaus Iohannis a dat dovada de "indecizie" si "neputinta", adaugand ca seful statului putea cere un alt prim-ministru de la PSD cu "minima…

- Romania are, pentru prima oara in istorie, o femeie prim-ministru, cu calitati evidente, care sunt necesare pentru o astfel de functie, una dintre acestea fiind cea de comunicare si relationare, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, europarlamentarul S&D Maria Grapini."Eu am fost una…

- ALDE a decis astazi, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier, aceasta fiind propunerea PSD, dupa demisia lui Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela…

- Fotoliul de la Palatul Victoria este ocupat de Mihai Fifor. Decretele privind încetarea funcției de prim-ministru a lui Mihai Tudose și pentru desemnarea lui Mihai Fifor ca premier interimar au fost semnate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial. Klaus…

- "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana astazi explicata. Comitetul Executiv National este rupt de partid. Organizatiile de partid au transmis clar ca nu este de acceptat…

- Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale, subliniind ca Palatul Elisabeta a fost dat in folosinta regelui Mihai in calitate de fost sef al statului, nu si urmasilor acestuia.…

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia…

- Autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada Romaniei in Israel la Ierusalim, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, scrie Agerpres.

- Dragnea: Sunt multumit de proiectul de buget pe 2018. Romanii si firmele vor avea venituri mai mari Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca este multumit de proiectul de buget pe anul 2018, votat de Parlament, el aratand ca acest buget va asigura venituri mai mari atat pentru romani, ca persoane…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina statului roman. El a fost imediat corectat de unul din initiatorii legii privind statutul Casei Regale, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Acesta a spus…

- Conducerea DIICOT isi exprima "surprinderea si ingrijorarea" cu privire la modalitatea in care coalitia PSD-ALDE schimba Codurile Penale, invocand o directiva europeana, apreciind ca acest proces se desfasoara "fara transparenta si fara consultarea unor experimentati practicieni ai dreptului din domeniul…

- Fostul prefect al judetului Teleorman Teodor Nitulescu a afirmat marti ca nu l-ar vota niciodata pe Liviu Dragnea in nicio functie publica si a declarat ca perceptia ca acesta ar fi un Dumnezeu in judetul Teleorman este "un pic exagerata".Citeste si: Lovitura pentru DNA: Fostul deputat PSD…

- Initiatorii acestei propuneri au fost deputatii liberali. "Aceasta initiativa legislativa pentru care dvs ati votat viza posibilitatea Opozitiei de a initia procedura de revocare a presedintelui Camerei Deputatilor la solicitarea unei treimi din parlamentari sau a liderilor a cel putin doua…

- Romania a iesit in aceasta seara pe strazi pentru a protesta impotriva schimbarii legilor justitiei. Zeci de mii de oameni au iesit in marile orase, dar arele soc pentru Liviu Dragnea a venit din Alexandria, chiar fieful sefului Camerei Deputatilor.25 de oameni protesteaza in fieful lui Liviu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, ca Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, trebuia sa demisioneze din aceasta functie din momentul in care a inceput sa aiba probleme cu legea.

- Dezbaterea pe teme de administrație locala la care președintele Klaus Iohannis a participat miercuri seara la Universitatea din Ploieti a fost o ocazie pentru participanți de a-i cere șefului statului sa impartașeasca din experiența sa ca primar, dar și o buna ocazie pentru Klaus Iohannis sa atace actuala…

- Mai mult, senatorul de Timiș Alina Gorghiu crede ca nici Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea PSD și a Camerei Deputaților. „Dupa tot ceea ce am vazut dupa ședința PSD, acest partid nu mai poate ramane la guvernare. Riscam ca imaginea Romaniei sa aiba de suferit. Am ajuns intr-o…

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata, pe Facebook, ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand ca, in caz contrar, Romania va fi izolata pe plan european si i se va…

- Liviu Dragnea a anunțat ca reprezentanții PSD din comisia de aparare a Senatului au fost absenți pentru ca au participat la o intalnire, la invitația unei instituții a statului. Liderul PSD a precizat ca luni proiectul va trece de plenul Senatului și va fi transmis Camerei Deputaților, for…

- Liviu Dragnea este urmarit penal de procurorii DNA pentru constituire de grup infracțional, abuz in serviciu și infracțiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte savarșite in dosarul „Tel Drum" in calitate de președinte al CJTeleorman. Luni seara, prezent in studioul Romania TV, le-a multumit…

- USR ii cere președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, sa demisioneze din funcție pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiția, a declarat, luni, președintele partidului, Dan Barna. „Azi dimineața, Liviu Dragnea a fost din nou la DNA și va propun sa ne imaginam unde ar fi fost Romania…

- USR ii cere președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, sa demisioneze din funcție pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiția, a declarat, luni, președintele partidului, Dan Barna. "Azi dimineața, Liviu Dragnea a fost din nou la DNA și va propun sa…

- Dragnea, mesaj catre tinerii din partid: La cum ne haituiesc astia, chiar ca suntem pirati; PSD nu va da inapoi, a spus liderul PSD, in cadrul Congresului TSD , unde a intrat pe scena in acordurile coloanei sonore din filmul Pirații din Caraibe. ”Nu vreau sa devin complice cu sistemul corupt și nenorocit…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au depus la Parlament initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalul din Guvern. Dupa ce Executivul a amanat de doua ori revolutia fiscala, se pare ca totul a luat-o razna. Basescu le ia apararea lui Mihai Tudose si Ionut Misa si ii considera vinovati pe Liviu Dragnea, Darius Valcov si Lia Olguta Vasilescu.…