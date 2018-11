Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți, intrebat cum comenteaza declarația lui Viorel Ștefan ca nu renunța la candidatura la șefia ASF, ca ar fi mult mai bine daca vicepremierul "ar invața sa fie nai tacut".

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, dupa consultarile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis pe tema legilor justiției, ca i-a lasat șefului statului un set de 10 principii și unul de șapte intrebari, la care ar dori...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca este dispus oricand sa gaseasca solutii pentru a calma situatia generata de conflictul cu Gabriela Firea, spunand ca, in conditiile in care partidul lupta pe toate fronturile, este greu de inteles de ce apar atacuri din formatiune.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca va avea o intervenție extrem de serioasa in viitoarea ședința a Comitetului Executiv al PSD și va raspunde tuturor atacurilor Gabrielei Firea.”Nu am raspuns și nu intenționez sa raspund public la atacurile la persoana, dar voi vorbi in interiorul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis premierului Viorica Dancila sa iasa public și sa explice cat ajutor a oferit Primariei Capitalei, dupa ce Gabriela Firea s-a plans ca este sabotata.”O sa o rog pe doamna prim-ministru sa iasa public și sa spuna tot ce a facut pentru Primaria Capitalei…

- Doina Gradea, președintele director general al SRTV, spune ca nu are cunoștința de existența unui protocol secret intre DNA și televiziunea publica. Reacția Doinei Gradea vine in contextul in care președintele PSD, Liviu Dragnea,a declarat, sambata, ca i s-a spus de existența unui protocol incheiat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului, sa se organizeze alegeri judetene pentru functia de presedinte in toate filialele conduse de lideri interimari. Printre filialele unde ar urma sa se organizeze alegeri interne ar fi…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, sambata, ca ministrii trebuie sa vina cu noi masuri in ceea ce priveste efectele pestei porcine, astfel incat fermierii sa fie despagubiti corect, iar angajatii ramasi fara locuri de munca sa aiba solutii.