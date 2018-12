Stiri pe aceeasi tema

- „In viziunea mea, da (s-a facut de ras-n.r.), nu avea ce sa caute acolo. (...) A fost doar sa citeasca ce i-au scris cei de la Administratia Prezidentiala, sa faca poze si sa plece. Presedintele nu poate bloca deciziile de Guvern. (...) Ai tupeul sa mergi la o sedinta de Guvern pe care tu-l blochezi.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ironizat, joi, prezenta presedintelui Klaus Iohannis la sedinta de Guvern. „Eu nu il primeam in curte”, a spus Liviu Dragnea, aratand ca el se bazeaza pe Constitutie cand spune acest lucru „Fiecare om din Romania are dreptul sa se faca de ras. Cu toate ca ma certați ca am…

- Liderul, PSD Liviu Dragnea, s-a dezlanțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului a participat la ședința Guvernului Dancila."Fiecare om din Romania are dreptul sa se faca de ras. Cu toate ca ma certați ca am indraznit sa spun asta, in viziunea mea s-a facut de ras.…

- "Toti romanii trebuie sa fie satisfacuti, bucurosi de faptul ca presedintele isi intra in ritm, dupa atata timp de cand a preluat mandatul, descopera cum se muncește la Guvern, intr-un ritm mai alert, mai stresant, decat ritmul lejer de la Cotroceni. Presedintele are sansa sa asiste in totalitae…

- Liviu Dragnea susține ca președintele Iohannis aduce "deservicii majore" Romaniei cand afirma ca nu este pregatita de preluarea președinției Consiliului UE. "Acest lucru e incalificabil", a spus șeful PSD.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a adus jurnalistilor doua valize, ca o ironie la documentele primite de Rise Project. Pe langa presupusele capturi din dosarul Tel Drum si gogosile, Liviu Dragnea a inclus si un stick in care sunt mai multe fotografii amuzante cu seful statului.

- „Dupa propaganda asta, in ultimii 2 ani de zile, orice lege, ordonanța de guvern se da doar pentru mine”, a spus Dragnea, la intrebarea daca articolul 7 din ordonanța ii este dedicat, adaugand ca nu il intereseaza daca pleaca sau nu procuroarea Alexandra Lancranjan, cea care instrumenteaza dosarul Tel…