- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, cheama Comisia Europeana in judecata la Tribunalul UE pentru a anula raportul OLAF, care constata frauda de fonduri europene in dosarul Tel Drum, raport care l-a adus in fata procurorilor DNA. Potrivit site-ului Tribunalului UE, dosarul Dragnea v Commission…

- Razboiul PSD-Iohannis se muta în Justiție! Liviu Dragnea le cere colegilor de partid plângere penala pe numele președintelui, pentru înalta tradare. Liderul PSD vrea ca, imediat dupa Anul Nou, sa fie depusa plângerea.

- Tribunalul Bucuresti a decis luni sa amane pentru saptamana viitoare o decizie cu privire la trimiterea in judecata a dosarului TelDrum. Astfel, abia pe 17 decembrie, s-ar putea decide daca judecata propriu-zisa poate sau nu sa inceapa.

- Liviu Dragnea a dat un prim raspuns despre documentele publicate de Rise Project. Conform unor acte, fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, i-a trimis un mail lui Petre Pitiș, patronul Tel Drum, in care ii cerea bani. Liderul PSD”Daca sunt mail-uri intre ei sa fie sanatoși, sa le explice.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut prima reacție in scandalul valizei cu documente Tel Drum, publicate de jurnaliștii de la Rise Project.Ajuns la ședința CEx a PSD, inainte de care are o intalnire cu 10 lideri de organizații ai PSD, Liviu Dragnea a declarat, conform Romania TV, ca "Astazi…

- ICCJ judeca, miercuri, cererea lui Liviu Dragnea de ridicare a sechestrului dispus de DNA in dosarul Tel Drum. Liderul PSD a facut o solicitare similara la sfarșitul anului trecut, insa judecatorii au respins-o.In dosarul Tel Drum, aflat inca pe rolul DNA, Liviu Dragnea este acuzat de constituirea…