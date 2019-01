Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj, marți de Ziua Culturii Naționale, precizand ca nu intamplator aceasta zi este serbata la data la care se implinesc 169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, care a lasat „o moștenire culturala neprețuita”.„Cultura este o marturie a ...

- „Cultura este o marturie a spiritului, valorilor și tradițiilor romanești; ea se imbogațește cu fiecare voce care iși gasește ecou in sufletele noastre și ale generațiilor de dupa noi. Celebram astazi Ziua Culturii Naționale, nu intamplator la data la care se implinesc 169 de ani de la nașterea…

- Din anul 2011, romanii sarbatoresc pe data de 15 ianuarie, Ziua Culturii Nationale, care reprezinta data nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu. Ziua Culturii Nationale și marcarea nașterii lui Mihai Eminescu reprezinta un moment special pentru toți romanii in jurul valorilor nationale…

- Data de 15 ianuarie a fost aleasa ca Zi a Culturii Nationale si din perspectiva faptului ca este si data nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu. Ziua Culturii Nationale reprezinta nu numai un prilej de a l celebra pe "Luceafarul" poeziei romanesti, ci si de reflectie asupra culturii…

- La 15 ianuarie ziua nasterii lui Mihai Eminescu se celebreaza prin lege Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 Ziua Culturii Nationale.Celebram aceasta zi cu mandria de a apartine uneia dintre cele mai vechi culturi europene si cu responsabilitatea de a nu lasa sa piara urmele acesteia.In cadrul unui program…

- Ziua Culturii Nationale este marcata de Institutul Cultural Roman (ICR) de la Istanbul cu traduceri online din poemele lui Mihai Eminescu si cu perspectiva demararii unei noi serii de cursuri dedicate limbii romane, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- “La un secol de la Marea Unire, Romania are nevoie de unire mai mult ca niciodata, are nevoie de curaj , de patriotism, de inima si de minte, are nevoie de intelepciunea pe care a avut-o acum o suta de ani . Doar uniti in jurul obiectivelor comune putem construi o Romanie puternica, bogata si mandra,…