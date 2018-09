Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca sefii de filiale care l-au contestat nu vor fi schimbati din functii, in schimb este "de datoria acestora sa linisteasca organizatiile", scrie Agerpres. Intrebat luni daca s-a discutat in partid despre inlocuirea unor sefi de filiale, eventual…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a mai transmis un avertisment catre contestatarii sai din partid. Astfel, acesta a spus ca unii dintre cei care au sustinut scrisoarea în care era ceruta demisia sa au produs "tulburari" în organizatiile din

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca scrisoarea liderilor PSD care cer demisia lui Liviu Dragnea este "pur si simplu un jurnal de batalie" si arata ca supararea cea mare nu este ca in Romania lucrurile merg prost, ci ca PSD a scazut in sondaje. "Problema este ca victoria…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, liderul coaliției de guvernare a ajuns vineri seara la Parchetul general unde va raspunde, in calitate de martor, intrebarilor procurorilor militari. Este vorba de afirmațiile lui Liviu Dragnea ca in 10 august a avut loc o tentativa de lovitura de stat, demonstrația…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la finalul Comitetului Executiv al PSD, ca a cerut guvernului condus de Viorica Dancila sa isi asume un act normativ prin care cei acuzati pe nedrept sa poata scapa de pedepse. Seful social-democrat a adaugat ca nu a specificat o data exacta la care…

- Calin Popescu Tariceanu nu merge pe varianta 100% a suspendarii președintelui Iohannis, anunțata de Liviu Dragnea pentru aceasta toamna. „ Atata vreme cat președintele va respecta Constituția, va lasa ca lucrurile sa evolueze normal in acest demers de a scoate mizeria la suprafața, nu știu daca suspendarea…

- Liviu Dragnea a declarat, miercuri, la Antena 3 , ca PSD nu renunța la ideea suspendarii președintelui Klaus Iohannis și ca au existat discuții despre acest subiect cu ALDE. Potrivit liderului PSD, suspendarea lui Iohannis este 100% sigura și doar o minune ar face sa se schimbe lucrurile. Dragnea l-a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat ca inca nu a fost chemat la DIICOT pentru a fi audiat in urma plangerii penale depuse de el impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea."Pana acum nu am fost chemat la audieri. Am vazut informatia, am inteles ca este…