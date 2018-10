Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Guvernul a sesizat Curtea Constitutionala pentru un conflict juridic intre Parlament si ICCJ, cu privire la compunerea completurilor de 5 judecatori, Liviu Dragnea face un demers si in contencios administrativ.Liderul PSD a atacat la Curtea de Apel Bucuresti hotararea Colegiului de…

- Liviu Dragnea lanseaza o noua ofensiva intr-unul din dosarele instrumentate de DNA! El a contestat sechestrul pe avere pus de procurori in dosarul Tel Drum, cel in care e acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de fraude europene și abuz in serviciu. Sunt faptele pe care le-ar fi…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, contesta sechestrul pe avere pus de procurorii DNA in dosarul "Tel Drum". Este vorba de cazul in care este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de fraude europene si abuz in serviciu, fapte care ar fi fost comise in perioada in

- Vesti proaste pentru Liviu Dragnea! Inalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea DNA de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar Tel Drum, care il vizeaza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta Realitatea Tv.

- Magistrații ICCJ au decis, luni, redeschiderea unui dosar Tel Drum, in care este vizat și liderul PSD, Liviu Dragnea, ancheta urmand a fi derulata in rem pentru abuz in serviciu contra intereselor publice. Decizia instanței este definitiva, conform Mediafax.„Admite cererea formulata de Parchetul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, miercuri, o cerere a DNA de redeschidere a urmaririi penale intr-un dosar care il vizeaza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea. DNA a depus cererea pe data de 3 iulie si are ca obiect „confirmare redeschidere urmarire penala (art.335 alin. 4 NCPP)”. In dosarul…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca a primit scrisoarea presedintelui Coalitiei Romanilor din SUA, Cris Terhes, prin care i se cere sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru un eventual conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce Colegiul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in...