"Guvernul este pregatit sa gestioneze presedintia Consiliului UE. Ceea ce face Klaus Iohannis, si nu numai el, aduce deservicii majore acestei tari pentru ca incearca sa induca la nivelul opiniei publice din Romania, cat si international ca Guvernul din tara lui nu este pregatit sa gestioneze presedintia, neavand niciun fele de probe, dovezi in acest sens. E incalificabil", a declarat Liviu Dragnea, ca reactie la afirmatia presedintelui Klaus Iohannis ca Romania nu este pregatita pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, in conditiile in care la Guvern factorii responsabili sunt schimbati…