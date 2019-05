Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a fost condamnat luni de Inalta Curte la 3 ani șu 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman. Decizia e definitiva și executorie. Completul de 5 judecatori a menținut sentința din prima instanța. Liviu Dragnea va trebui sa se predea…

- Judecatorii ICCJ s-au pronunțat luni in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, dosar in care liderul PSD Liviu Dragnea a fost acuzat de instigare la abuz in serviciu.

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat luni de Tribunalul București la 4 ani și 4 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva. Pe 6 mai, la Tribunalul București a avut loc ultimul termen din dosarul in care Sorin Oprescu este judecat, alaturi de alti 8 inculpati, pentru…

- UPDATE ora 15:51 Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost condamnat, vineri, la 9 ani si 10 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, in dosarul in care a fost acuzat ca a oferit discretionar un contract firmei de salubritate Polaris Holding. Decizia…