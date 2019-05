Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea trebuie sa-si pregateasca bagajul si sa se predea. In cazul in care nu se va prezenta la politie, Liviu Dragnea va fi luat de acasa de catre autoritati. Liderul PSD a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive. Este singurul care a primit pedeapsa…

- Liviu Dragnea a fost condamnat de Curtea Suprema la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, in care presedintele PSD a fost acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.​ In prima instanta, Liviu Dragnea…

- Liviu Dragnea așteapta luni pronunțarea sentinței definitive in dosarul angajarilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman, in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in prima instanța. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție vine a doua zi dupa ce PSD a obținut…

- Zi decisiva pentru liderul PSD, Liviu Dragnea in procesul in dosarul angajarilor fictive la Protecția Copilului Teleorman. Judecatorii Instanței Supreme vor pronunța verdictul final in dosarul in care președintele PSD Liviu Dragnea este acuzat ca, in calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman,…

- Pronuntarea in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu, fiind condamnat in prima instanta la 3 ani si sase luni de inchisoare este asteptata luni. DNA a cerut o pedeapsa mai mare, orientata spre medie.

- "Casual Friday - Care-i prognoza?- Va fi o duminica fierbinte.- Si dupa?- Posibil sa fie mai racoare.", a scris Ambasada Danemarcei pe Facebook. Prognoza meteo anuntata de Administratia Nationala de Meteorologie contrazice insa ambasada: pentru luni este prognozata vreme…

- Liderul PSD ar putea primi luni decizia finala in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. In acest dosar Liviu Dragnea a fost The post Liviu Dragnea, la ultimul termen in dosarul angajarilor fictive. Soarta lui depinde de CCR appeared first on Renasterea banateana .

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 19 aprilie una dintre cele mai asteptate decizii ale anului care l-ar putea scapa pe liderul PSD de o condamnare in dosarul angajarilor fictive. Decizia cu privire la completele specializate era asteapta de Liviu Dragnea inainte de ultimul termen in procesul angajarilor…