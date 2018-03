Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, transmite un mesaj de solidaritate cu poporul francez in urma atacului terorist care a avut loc vineri, 23 martie."Condamn cu fermitate acțiunea terorista care a avut loc in sudul Franței și imi exprim intreaga solidaritate fața de…

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata in apropierea orasului Carcassonne din sudul Frantei, a anuntat, Ministerul francez de Interne, iar atacatorul pretinde ca este membru al retelei teroriste Stat Islamic, relateaza site-ul postului BBC…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu comenteaza in stilul sau caracteristic informația potrivit careia Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic…

- Salvamontistii din Mures efectueaza, duminica, o actiune de salvare in muntii Gurghiu, unde 35 de turisti au ramas blocati din cauza vremii nefavorabile. "Actiunea este foarte dificila din cauza conditiilor meteo, a zonei in care se afla grupul, necesitand mare atentie din partea salvatorilor, dar si…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a comentat, duminica, pe Facebook, declaratiile lui Victor Ponta potrivit carora liderului PSD, Liviu Dragnea, i se pregatea un flagrant in perioada in care era vicepremier, Olguta vasilescu sustinand ca "era o provocare” si ca un astfel de au incercat procurorii…

- Intr-un interviu pentru știripesurse.ro, fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri senzaționale despre ințelegerile pe care pe care le-a avut cu actualul șef al PSD, Liviu Dragnea. Victor Ponta spune ca in 2015 a purtat discuți cu Liviu Dragnea pentru ca Rovana Plumb sa preia conducerea partidului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma, miercuri seara, într-o postare pe Facebook, ca îsi exprima solidaritatea cu Marea Britanie si condamna cu fermitate utilizarea unui agent neurotoxic în Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat.

- "Am ferma convingere ca informațiile pe care le cunosc cel puțin 50 dintre actualii parlamentari, de ar fi facute publice, in respect fața de cetațean și fața de adevar, ar scoate acest popor din tenebrele in care a fost varat fara voia sa. Nimic nu e mai presus de adevar! Nimic nu merita sa-l lași…

- „Nicio lege inventata de Dragnea nu va putea șterge un adevar: este un condamnat definitiv pentru frauda electorala și un inculpat. Adevarul este ca PSD&ALDE, Dragnea&Tariceanu vor sa scape de dosare penale, sa nu fie anchetați și eventual condamnați. Chiar ei sunt cei care țara, care fura țara, care…

- Traian Basescu a fost taxat dur de fosta sa consiliera, care spune ca fostul președinte a facut o greșeala impardonabila in direct la televiziunea B1. Liderul PMP ar fi spus ca Liviu Dragnea și PSD au votat pentru susținerea lui Klaus Iohannis la șefia Consiliului European. Raluca Boboc a reacționat…

- Fostul șef al Fiscului Gelu Diaconu l-a atacat dur pe Liviu Dragnea, intr-un mesaj scris pe pagina personala de Facebook. ”Mai, mizerabilule!, bietule șpagar, chiar te faci ca nu mai știi imbuibatule...”, sunt apelative dure cu care fostul șef al Fiscului il catalogheaza pe Dragnea. Totodata, Gelu Diaconu…

- Victor Ponta a lansat un nou atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a fost reconfirmat in fruntea partidului și dupa ce acesta și-a construit o noua conducere. Supus unui tir de intrebari din partea urmaritorilor sai, la ultima postare pe Facebook, fostul premier a dat o serie…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan a scris, sambata, pe pagina sa de socializare, ca PSD a ajuns la o sinucidere politica din cauza liderului formatiunii, Liviu Dragnea, iar pentru el, ziua Congresului a fost una trista, transmite corespondentul MEDIAFAX. Europarlamentarul Catalin Ivan…

- Victor Ponta a postat sambata, pe Facebook, un discurs pe care l-ar fi tinut daca ar fi participat la Congresul PSD de la Sala Palatului. "Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018. Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta. De la formarea oficiala a PSD…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, sambata, ca din decembrie 2016 coalitia PSD-ALDE nu a avut zile simple, dar se afla pe drumul cel bun. 'Va invit sa va amintiti un moment care nu a trecut de multa vreme, decembrie 2016. Vreau sa va duc aminte de tot circul facut atunci…

- Fostul ministru Gabriel Oprea afirma, intr-o postare pe Facebook, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care „a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal“.

- Liviu Dragnea asteapta ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa ii raspunda la scrisoarea pe care confirma ca i-a trimis-o si in care ii cere explicatii despre cresterea ratei inflatiei. "Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune",…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, reacționeaza dupa schimbul de replici dintre Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu, spunand intr-o postare pe Facebook ca are o „senzație de rau organic” și „o senzație de dezgust”.„Am urmarit chiar acum cateva clipe diverse declarații ale unor lideri PSD. Am reținut,…

- Omul de televiziune și actorul Florin Calinescu este de parere ca ar fi un scenariu „apocaliptic” daca liderul PSD Liviu Dragnea ar obține dreptul legal de a candida la președinția Romaniei sau de a deveni premier. Intr-un live publicat pe pagina sa de Facebook, Calinescu spune ca ar lua in calcul serios…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Italiei la Bucuresti, Marco Giungi, insa nu inainte de a participa la o intalnire care are loc la hotelul primarului Robert Negoita (PSD), de la Sectorul 3. Dancila si-a anuntat participarea la lucrarile Adunarii…

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca totul indica faptul ca autoritatile siriene intreprind 'in acest moment atacuri cu clor' in Siria, informeaza AFP. 'Totul ne arata astazi ca are loc utilizarea clorului de catre regim in acest moment in Siria',…

- Ministrul ungar de externe a fost in vizita la Bucuresti, intalnindu-se luni Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat luni in Romania, avand intrevederi cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii…

- Liderul PMP Traian Basescu a afirmat vineri ca presedintele Klaus Iohannis este in capcana lui Liviu Dragnea, dupa numirea Vioricai Dancila la conducerea Guvernului, subliniind ca desi seful statului este cel care numeste seful SPP, acest lucru este facut la propunerea CSAT, unde sunt sapte ministri…

- Cel putin 13 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unor confruntari produse joi dupa-amiaza in terminalul portuar Calais, situat in nordul Frantei, intre imigranti extracomunitari, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Ciolos raspunde PDS-ALDE: Modificarile Guvernului tehnocrat nu au provocat iesirea in strada a sute de mii de romani Fostul premier Dacian Ciolos le-a raspuns, intr-o postare pe Facebook, liderilor coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, precizand ca modificarile la legile Justitiei…

- Viorica Dancila a transmis primul mesaj pe Facebook de cand a fost desemnata premier. Ea a publicat pe rețeaua de socializare o fotografie cu un mesaj de Ziua Unirii Principatelor. „Unirea Tarii Romanesti cu Moldova, prin actiunea unor adevarati oameni de stat, e un moment cheie al istoriei noastre.…

- Unul dintre marii absenti de la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor, Liviu Dragnea, iese la rampa pe Facebook. Liderul PSD a transmis romanilor un scurt mesaj."In urma cu 159 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a marelui vis național: #UNIREA. Oamenii politici de atunci…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, intr-o postare pe Facebook, spune ca Liviu Dragnea a reușit sa preia controlul partidului pe fondul indiferenței manifestate de foștii lideri. Ivan vorbește și despre un incident in care președintele PSD a suspendat o ședința de partid pentru a urmari serialul Suleiman…

- Marian Godina, jignit de o femeie-jandarm. Marian Godina a postat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu un jandarm agresiv, fapt ce i-a adus numeroase critic din partea colegilor acestuia. Mai mult, s-a ajuns și la jigniri… O femeie-jandarm a scris intr-un mesaj, pe pagina lui de Facebook,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a postat pe pagina sa de Facebook un scurt text în care precizeaza ca a avut o întâlnire cu David Harris, președintele American Jewish Committee.

- Decizia lui Klaus Iohannis de a accepta propunerea de premier a PSD in persoana Vioricai Dancila l-a enervat la culme pe Florin Calinescu. Actorul sustine ca gestul presedintelui l-a convins ca scopul lui Iohannis este sa stea liniștit la Cotroceni, sa aiba bani și sa se plimbe. Intr-o postare acida…

- Demisia premierului Mihai Tudose a generat reacții dure in randul politicienilor. Astfel, fostul ministru, Elena Udrea a publicat, pe pagina sa personala de Facebook, un mesaj dur la adresa lui Liviu Dragnea.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite, pe Facebook, lui Liviu Dragnea si Mihai Tudose, referitor la lupta de putere din PSD, „sa indrepte lucrurile amandoi“, criticandu-l totodata pe Dragnea pentru lipsa consultarii pe care ar fi trebuit sa o aiba cand a decis nominalizarea premierilor Grindeanu…

- Gabriela Firea intervine in razboiul Mihai Tudose - Liviu Dragnea. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca cei doi au obligația de a inceta imediat disputele politice. „Au greșit amandoi. Acum trebuie sa indrepte lucrurile. Amandoi”, este mesajul Gabrielei Firea, care le cere celor doi sa…

- Fostul ministru pesedist al Sanatații – l-am numit pe deputatul Nicolae Banicioiu avertizeaza, pe Facebook, ca PSD ”tinde sa devina un partid de scandalagii și oportuniști”, și ii transmite un mesaj acid lui Liviu Dragnea: ”premierii și guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile!”.

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a anunțat pe Facebook ca va candida, cu sau fara susținerea partidului din care face parte, la alegerile prezidențiale din 2019. Deputatul spune ca a decis sa candideze dupa ce a vazut evoluțiile de pe scena politica din ultimii doi ani și pentru ca dorește sa lupte impotriva…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine în scandalul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea. Acesta a postat un mesaj pe contul sau de Facebook în care îl critica dur pe premier.

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. ”Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare…

- Catalin Ivan, europarlamentar social-democrat, scrie, pe Facebook, despre ziua de luni, cand Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara demisia lui Liviu Dragnea. „Comitetul Executiv National, daca ar fi reprezentativ si ar asculta nemultumirile si ingrijorarile membrilor de partid, despre…

- Surse din PSD au precizat ca Ionel Arsene isi serbeaza ziua intr-un local din Bucuresti alaturi de mai multi colegi de partid, transmite Mediafax.Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, la ora 14:00, la sediul central al partidului, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…

- Numarul mortilor a crescut la zece in urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc in mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit AFP si Reuters. Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise de "tiruri suspecte" in…