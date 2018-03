Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri programatori din Bucuresti au facut o aplicatie care ii ajuta pe producatorii romani de legume si fructe sa intre in contact direct cu clientii si sa-si comercializeze produsele. Ideea le-a venit in urma unei intoxicatii alimentare generata de un fruct cumparat din supermarket si dupa un…

- Tudor Chirila crtica decizia presedintelui Klaus Iohannis de a nu solicita o opinie a Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției."Astazi citesc ca președintele Klaus Iohannis nu va trimite o solicitare de opinie Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției. Invitația de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Congres, ca in Romania este o atmosfera de „ura si de conflic”, afirmand ca, in cazul legilor justitiei acest conflict se duce intre PSD , care vrea sa aduca legislatia in normaliatea secolului XXI si „adeversari”.

- BUCUREȘTI, 10 mar — Sputnik, Daniel George Nistor. Jeffrey Sachs crede ca România trebuie sa ramâna o economie deschisa si sa pledeze pentru o Uniune Europeana cât mai puternica. „Economia mondiala arata bine, dar depinde ce decizii vor lua liderii lumii.…

- "Un nou esec al eliminarii Mecanismului de Cooperare si Verificare al Comisiei Europene in 2019 va fi cauzat exclusiv de asaltul si de atacurile lui Liviu Dragnea si ale PSD la adresa sistemului de justitie. Mesajele transmise de Frans Timmermans in privinta justitiei si actiunilor guvernarilor PSD…

- Operatiunea "aducem steagul inapoi" porneste sambata. Cand va ajunge drapelul la Cluj Sambata 17 februarie va porni actiunea unui grup de clujeni care vor aduce de la Parlamentul European un steag al Uniunii Europene care va fi inmanat Guvernului Romaniei. Absenta steagului Uniunii Europene din…

- Ska Keller, cea care a initiat dezbaterea din plenul Parlamentului European privind legile justitiei din Romania, a fost declarata „persona non-grata” de catre vicepremierul bulgar, Valeri Simeonov. Acesta a acuzat-o ca se amesteca in problemele interne ale Bulgariei, dupa ce copresedinta Verzilor din…

- Au fost dezbateri aprinse, miercuri, in Parlamentul European pe tema justitiei din Romania. Parlamentarii romani au aruncat vorbe grele de la tribuna, in timp ce strainii au transmis Legislativului de la Bucuresti ca mai au timp pentru a corecta Legile justitiei, scrie Digi 24.Europarlamentarii si ar…

- Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, a declarat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca dezbaterea pe modificarea legilor justitiei din Romania, ce va avea loc miercuri seara in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, reprezinta un semnal ca…

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…

- Fondurile europene nu sunt „o opera de caritate” Blandul nostru ministru de Externe și-a ieșit din fire la auzul propunerilor de legare a fondurilor europene de MCV și a facut o declarație categorica: "In legatura cu legarea fondurilor de alte elemente, din punctul meu de vedere, ar constitui o incalcare…

- "Legile justitiei, puse in acord cu deciziile Curtii Constitutionale" De la Bucuresti, liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca sustine punctele de vedere ale presedintelui Klaus Iohannis si presedintelui Jean-Claude Juncker, în privinta independentei justitiei. El a precizat…

- „Apreciez ce a spus presedintele Klaus Iohannis, am acelasi punct de vedere caa si domnia sa. De fapt, si Juncker a spus acelasi lucru. Sustin acelasi punct de vedere referitor la faptul ca este o problema care tine de Romania si sigur ca o vom rezolva aici, nu avem de ce sa nu gasim puncte de vedere…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- La exact un an de la primele proteste masive din Romania, dupa alegerile din 2016, 50 de mii de oameni au ieșit, din nou, in strada, in Capitala. Marșul a inceput de la kilometrul zero al Capitalei și s-a indreptat spre Palatul Parlamentului.

- Protestatarii vor porni in marș spre Parlament, pe traseul: sediile Avocatului Poporului, CCR si CAN. Protestul este anunțat pentru ora 18.00, dar zeci de protestatari din Capitala și din țara au ajuns inca de la orele pranzului in Piata Univesitatii din București, la fantana, pentru protestul 'Romania…

- Romania se pregateste de un protest masiv in aceasta seara in centrul Capitalei si nu numai. Zeci de mii de oameni si-au anuntat prezenta in Piata Universitatii in incercarea de a stopa legile justitiei. Presa din Occident anunta ca protestul va fi unul de amploare. The Guardian scrie despre proteste…

- The Guardian scrie despre protestele planificate sambata in Romania si o citeaza pe Monica Macovei, care spune ca noile modificari ale justitiei reprezinta cel mai mare pas inapoi al tarii de cand am intrat in Uniunea Europeana.

- Un grup de patru persoane pleaca miercuri, 10 ianuarie, pe jos, de la Monumentul Memorandistilor din Cluj spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca sa ajunga la protestul din 20 ianuarie privind modificarile aduse legilor justitiei.

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- 'Au iesit trei legi foarte contestate, contestate nu numai de Opozitie, ci si de ICCJ, care a analizat aceste legi si a considerat ca nu se incadreaza in cadrul constitutional din Romania. Eu, presedintele Romaniei, regret ca s-a ajuns in Romania in aceasta situatie in care legile Justitiei, care…

- "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa…

- Dupa ce presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004,...

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis, joi, ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor. DOCUMENTELE…

- Presedintele Comisiei Europene a devenit subiect de breaking-news, declansand in premiera un atac dur la adresa Poloniei, propunand aplicarea „solutiei nucleare“ a Tratatului UE la adresa acestei tari, pentru ca si-a permis sa-si modifice legile justitiei. „Solutia nucleara“ presupune suspendarea dreptului…

- Secretarul general al Consiliului Europei cere autoritatilor de la Bucuresti sa revina asupra schimbarilor din Justitie adoptate de Parlament. Oficialul a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei prin care il roaga sa ceara Comisiei de la Venetia o opinie asupra legilor justitiei, scrie digi24.ro.

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au transmis joi un comunicat comun prin care atrag atentia ca modificarea in Parlament a legilor justitiei, precum si amendamentele depuse la Codurile Penale risca sa puna in pericol progresele facute de Romania in…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania au emis un comunicat comun in care avertizeaza coaliția PSD și ALDE cu privire la modificarea legilor justiției.« Noi, reprezentanți ai țarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam…

- Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea Europeana este o dovada ca tensiunile dintre tarile estice si cele vestice ale UE sunt tot mai mari. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cat mai curand, s-ar putea ca cea mai mare…

- Sedinta plenului Senatului a debutat joi cu o serie de luari de cuvant in contradictoriu intre reprezentantii grupurilor parlamentare, pornind de la o declaratie facuta de senatorul USr Radu Mihail, care a spus ca Romania risca sa fie sanctionata de catre Uniunea Europeana precum Polonia din cauza modificarilor…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar trebui sa fie un avertisment "foarte dur" pentru Guvernul de la Bucuresti ceea ce s-a intamplat astazi pentru Polonia, in conditiile in care Uniunea Europeana se teme ca "Romania s-ar transforma intr-un rai al infractionalitatii europene".…

- Țara fierbe de cateva saptamani din cauza modului in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile Justiției, Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Și ieri, ca și in alte zile, zeci de mii de romani au ieșit in strada sa protesteze in fața schimbarilor, iar Uniunea Europeana este cu ochii pe…

- Cine iși imagineaza ca toate aceste modificari ale legilor justiției vor ramane fara consecințe pe plan european greșește profund, a spus președintele intr-o discuție cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni.

- Aproximativ 150 de persoane protesteaza pentru a doua seara la rand in fata Palatului Parlamentului, in timp ce Comisia parlamentara condusa de Florin Iordache continua dezbaterile pe legile justitiei. Si la Timisoara au loc proteste, marti seara, mii de oameni mergand in mars pe strazile orasului,…

- Studenții susțin ca modificarile impuse in Parlament la Legile justitiei, precum si cele preconizate in cazul Codului Penal, respectiv Codului de procedura penala, sunt fara precedent si "strigatoare la cer". "Practic, prin inconstienta si incompetenta de care au dat dovada parlamentarii,…

- Fostul ministru al Justitiei critica evenimentele din Parlament: „Justitia in acest moment este asediata, Romania este asediata, cetatea este asediata de grupul de crima organizata PSD si ALDE, care are majoritatea in Parlament si are si sustinerea UDMR (...). In acest moment, Parlamentul nu mai…

- Organismul anticorupție al Consiliului Europei (GRECO) a decis sa ceara Romaniei informații privind modificarile la legile justiției, pana in 15 ianuarie 2018. Aceste informații vor fi analizate la reuniunea GRECO din martie, urmand sa fie facute și evaluari urgente ale proiectelor privind sistemul…