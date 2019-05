Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca social-democratii nu au de gand sa schimbe premierul, sustinand ca Viorica Dancila poate sa ramana in functie pana in 2020 "daca isi face treaba". "Noi nu avem de gand sa schimbam premierul. (...) Doamna Dancila poate sa ramana…

- Liviuu Dragnea a facut noi declarații despre proiectele de viitor ale Guvernului. Liderul PSD susține ca orice palma de pamant din Romania va trebui sa fie cultivata ”Speram ca in Romania sa nu mai...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, anunța masuri dure contra companiilor care vand in Romania marfa inferioara calitativ celei vandute in Occident. "Amenda de 4% din toate incasarile și confiscarea...

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a inceput discursul in Parlament prin a-l felicita pe fostul premier Adrian Nastase, specificand ca in mandatul acestuia Romania a fost acceptata in NATO.„Aș dori sa-l felicit pe Adrian Nastase, in mandatul caruia Romania a fost acceptata in NATO”, a spus…

- "Am strans 1.350.000 semnaturi. Am fost foarte bine primiti in teritoriu, daca am fi continuat inca o saptamana, depaseam 2 milioane semnaturi. De azi pornim in campanie, dupa masa avem prima intalnire a cu sindicatele care sunt alaturi de PSD, urmeaza campania de mitinguri in toata tara, vom fi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, despre sesizarea depusa la CCR de Florin Iordache privind completurile specializate de la ICCJ, ca acesta este un nou demers pentru a da ocazia Curtii Constitutionale sa mai dea decizii prin care infractorii care au jefuit Romania scapa de condamnari,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Madrid, pe scena Congresului PES, partidul european din care face parte PSD, ca dreapta europeana a distrus Europa, acest lucru fiind realizat in Romania folosind instituțiile de forța.„Suntem dupa 15 ani de dominatie a dreptei, care a distrus…

- "Presedintele a ales ca metoda de a face politica prin sicanarea Guvernului si prin incercari de a bloca permanent activitatea acestuia", a afirmat, vineri, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca ataca bugetul pe 2019, al "rusinii nationale",…