Liviu Dragnea cere congres extraordinar în PSD Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme si sa le sustina”, a mai afirmat liderul PSD. Dragnea a precizat ca la acest congres nu va fi desemnat si candidatul partidului la Presedintie. El a spus insa ca va fi redefinit programul de guvernare. ”Vreau sa redefinim programul de guvernare, vreau sa eliberam societatea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, inainte de sedinta Comitetului Executiv PSD, ca va propune convocarea unui congres extraordinar, dorind redefinirea si relansarea programului de guvernare. Dragnea a precizat ca va cere si un vot de reconfirmare in functia de presedinte PSD.

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Presedintele CJ Dambovita, Alexandru Oprea a postat pe pagina sa de face-book un mesaj destul de clar cu privire la activitatatea pe care a desfasurat-o si o desfasoara la CJ Dambovita. Alexandru Oprea a spus ca a facut si face tot ceea ce este omeneste posibil pentru a pune in practica obiectivele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, ca Uniunea a decis sa dea o sansa astazi PSD-ALDE la votul din plenul al Parlamentului, prin urmare va vota in favoarea Cabinetului Dancila, transmite News.ro . Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea…

- Cseke Attila declara ca „mai mult decat in alte cazuri, de data aceasta, acest Guvern va trebui sa aiba intr-adevar eficienta, pentru ca practic, intr-un an si o luna, partidele de guvernamant schimba al doilea prim-ministru, suntem la al treilea prim-ministru. Nu se mai poate continua asa, la fiecare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut un apel la parlamentarii PSD, duminica, la Antena 3, sa nu mearga la votul de învestitura al cabinetului Dancila, daca vor ”sa scape” de Dragnea. În plus, șeful liberarilor susține ca programul de guvernare este ”o colecție de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare „arata de parca ar fi scris in Ministerul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet.

- PSD va avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, pentru a discuta o susținere a Guvernului Dancila, la votul de investitura din Parlament. La discuțiile de la ora 13.00 urmeaza sa participe și premierul desemnat, Viorica Dancila. UDMR a anunțat deja ca nu ia in calcul o intrare la guvernare,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a vorbit luni, dupa sedinta conducerii PSD, despre masurile economice si fiscale din noul program de guvernare, precizand ca acesta va include legea pensiilor, ca se va veni cu o propunere pentru legea achizitiilor publice si ca majorarile salariale adoptate isi vor urma…

- Persoanele cercetate penal pot intra in Guvern, a anuntat Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, potrivit stiripesurse.ro. Declaratia are la baza faptul ca DNA a solicitat la ICCJ redeschiderea unui dosar vechi de opt ani pentru Paul Stanescu, iar o decizie in acest sens va fi anunțata…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat, inainte de ședința Comitetului Executiv al PSD, de ce nu va fi stabilita astazi componența Cabinetului Dancila. La CEx vor fi discutate, in schimb, schimbari in programul de guvernare, stabilite impreuna cu partenerii din ALDe și discutate cu premierul desemnat,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca, in principiu, nu vor fi modificari "mari sau multe" la programul de guvernare, mentionand ca acesta urmeaza sa fie actualizat. "Programul de guvernare, vorbind la stadiul de astazi, o sa il discutam in CEx. Acesta va fi subiectul principal,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Ion Calinoiu, si-ar dori o revenire in PSD, insa nu este dorit de seful partidului Liviu Dragnea. Calinoiu este atent la ce seintampla in PSD si a laudat-o pe pagina de socializare pe Viorica Dancila, premierul desemnat. Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru,…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3.Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNA Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai multe ore, in biroul sau, cu șeful…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3. Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai mult ore, în biroul sau, cu șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu Varujan Vosganian și cu Darius…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis. "Suntem pregatiti sa convocam Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca "nu a vazut niciun conflict" intre presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose si ca reuniunea Comitetului Executiv al PSD de dupa-amiza "va aduce clarificare acestui subiect".…

- "Personal, nu am vazut niciun conflict intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranta, ziua de astazi (luni-n.r.) va aduce clarificarea acestui subiect si ne vom concentra mai mult pe programul de guvernare, ca, astazi, orice masura luam prin programul de guvernare, o…

- De asemenea, ministrul Liviu Pop a spus ca reuniunea Comitetului Executiv al PSD de dupa-amiza 'va aduce clarificare acestui subiect'. Declarații Pop 'Personal, nu am vazut niciun conflict intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranta, ziua de astazi…

- "Dincolo de orice speculații nedorite de presa, TSD este una dintre vocile care susține in primul rand continuarea seriei reformelor și punerea in aplicare a masurilor Programului de Guvernare. Tinerii social-democrați aradeni se declara solidari cu actuala conducere a partidului și președintele…

- Soarta premierului Mihai Tudose / Ce spun unele dintre cele mai cunoscute voci din partid Comitetul Executiv al PSD se va intruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage sprijinul…

- Arad, 13 ian /Agerpres/ - Presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, sustine ca se impune convocarea urgenta a Comitetului Executiv National al partidului, precizand ca va merge pana la capat alaturi de presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea. ''Datorita evolutiei evenimentelor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Organizatia judeteana a PSD Vaslui solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv al partidului, in care sa fie transata situatia privind neintelegerile dintre presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. "In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din…

- "Eu inca sper ca Tudose sa ramana premier", a declarat Liviu Dragnea, vineri, intrebat despre solicitarea lui Catalin Radulescu.Dragnea a facut aceste declaratii la Bacau, el aflandu-se in aceste zile intr-un turneu prin judetele Moldovei, unde se intalneste cu liderii filialelor PSD. Liviu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- ”In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume aceea ca la Iasi, la CEx, care va avea loc in perioada 29-31 ianuarie, premierul Mihai Tudose sa vina cu o propunere astfel incat sa poata sa fie…

- Agitatia de ieri din PSD si o eventuala restructurare a Guvernului l-au obligat pe presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa-si scurteze vacanta. Revenit in tara, Tariceanu a avut o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, unde, potrivit unor surse politice, seful ALDE a spus clar ca o restructurare…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța Antena 3. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului in cadrul…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa comenteze concret despre tensiunile din interiorul PSD, cu o zi inainte de ședința Comitetului Executiv.Citește și: Dezvaluiri explozive ale avocatului lui Radu Mazare: Cu ajutorul cui a fugit fostul edil in Madagascar! 'Nu a fost o fuga' Deși…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare. „Manipulare a la Dragnea”, a fost reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. „Majorarile salariale…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Seful Executivului a fost intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca are incredere in aceasta institutie europeana. 'Dumnezeule, asta chiar e intrebare, nu? Da, eu am incredere in OLAF', a afirmat premierul. Referindu-se la impozitul 'zero' pentru salariile de sub 2.000 de lei, Mihai Tudose…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reactivat in interiorul partidului o teorie a conspirației potrivit careia exista un plan „impus din afara" ca formațiunea social-democrata sa ajunga un partid de doar 20% in alegeri. Ideea disparuse de mai bine de un an de zile dar a fost relansata de liderul PSD…

- Presedintele grupului PPE al Comitetului European al Regiunilor, Michael Schneider, si-a declarat ingrijorarea fata de acuzatiile OLAF la adresa liderului social-democrat Liviu Dragnea. "PPE...

- Președintele grupului PPE al Comitetului European al Regiunilor, Michael Schneider, și-a declarat ingrijorarea fața de acuzațiile OLAF la adresa liderului social-democrat Liviu Dragnea. "PPE sprijina puternic investițiile în UE și susține o utilizare eficienta…

- ”Consider ca avem extraordinar de mult de munca pe Codul administrativ si legile justitiei si nu cred ca aceste mitinguri ar trebui sa se desfasoare in viitorul apropiat pentru ca este nevoie si de prezenta parlamentarilor”, a declarat senatorul. Președintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, vineri,…

- Cu prilejul CEx din stațiunea de pe Valea Cernei, Liviu Dragnea, liderul PSD, a prezentat obiectivele majore de indeplinit in aceasta perioada, pe primul plan aflandu-se „programul de guvernare și masurile pe care le avem prevazute pentru acest an. Mai sunt cateva masuri care mai sunt din programul…

- Rezoluția a fost votata cu unanimitate de voturi. In preambulul rezoluției, social-democrații arata ca Executivul și-a indeplinit toate angajamentele luate in campanie și se face trimitere la raportul cu cele 100 de realizari . Totodata, in textul aprobat este invocata existența „statului paralel și…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD de la Baile Herculane a inceput in jurul orei 11.20, dupa ce la hotel au ajuns Liviu Dragnea si Mihai Tudose. In sedinta urmeaza sa fie prezentat un raport realizat de partid cu obiectivele realizate din programul de guvernare si 100 de masurile indeplinite…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica...

