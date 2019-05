Stiri pe aceeasi tema

- „Am auzit pe cel mai mare mut pe care l-a dat politica romaneasca, care a inceput sa faca galagie. Credeti ca are ceva de spus, credeti ca are vreun proiect pentru tara? Credeti ca are vreun gand bun pentru Romania? El si ai lui fac galagie pentru a acoperi sunetul cresterii economice scos de motoarele…

- Liviu Dragnea a lansat un atac virulent la adresa președintelui Klaus Iohannis, la mitingul PSD de la Targoviste. "Cel mai mare mut pe care l-a dat politica romaneasca a inceput sa faca galagie. Credeți ca Iohannis are vreun proiect de țara, vreun gand bun pentru Romania? De ce credeți ca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat un nou atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, despre care a spus ca e cel mai mare mut din politica, dar care acum a inceput sa faca „galagie“ pentru a nu se auzi „sunetul cresterii economice si zornaitul banilor in buzunarele“ romanilor.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a spus duminica la Targoviște la mitingul PSD ca partidul se afla intr-un „razboi securist” dus de presedintele Klaus Iohannis pe care social-democratii il vor castiga.„Azi avem un razboi securist dus de Iohannis. Nu l-am dorit dar suntem obligati sa il ducem si sa…

- Liderul PSD Liviu Dragnea l-a catalogat duminica pe șeful statului, la mitingul PSD din Targoviște, drept „cel mai mare mut” din politica romaneasca și l-a acuzat pe Klaus Iohannis ca „face galagie” pentru a acoperi rezultatele economice ale Guvernului.„Cel mai mare mut pe care l-a dat politica…

- ”Am sa va vorbesc despre referendumul convocat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Fug infractorii din fruntea PSD-ALDE de acest referendum ca dracu de tamaie. Le este frica pentru ca stiu ca romanii nu sunt de acord cu coruptia, ca romanii considera coruptia cel mai mare pericol la adresa…

- "Verbul la moda in politica romaneasca este 'a da'. Cand te duci in orice localitate rurala sau in urbanul mic, uneori si pe la periferiile oraselor mari, sa faci campanie sau sa nu faci campanie, ci sa te duci la niste evenimente, prima intrebare este: 'Ce ne dati, domnul Orban?' Asta s-a intamplat…

- Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis ca ar fi axat pe defaimarea și denigrarea României și a susținut ca a fost la Bruxelles unde ar fi fost felicitat pentru modul în care Bucureșitul exercita președinția Consiliului UE. „Toți parlamentarrii…