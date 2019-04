Liviu Dragnea, către Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda: Aici, în faţa oltenilor, îi rog să-mi fie naşi! „Claudiu este un tanar la care eu tin foarte mult. Am vrut ca acest miting sa fie in Craiova din mai multe motive. Datorita Olgutei, datorita dragostei mele pentru acest oras si nu vreau sa nu uitati ca stadionul l-am facut eu impreuna cu Olguta. Pentru a ma vedea cu cetatenii de aici, din Dolj, cu primarii, dar mai ales pentru ca am mare incredere in Claudiu. E un tanar care de-abia a inceput sa spuna ceva in politica romaneasca. Cred ca la Bruxelles va fi unul dintre cei mai importanti europarlamentari, un om care are experienta, un om care are curaj, un om care e patriot si un om care mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

