- Presedintele PSD Liviu Dragnea a transmis un avertisment ministrilor din Cabinetul Dancila, spunand ca cine nu isi asuma, inclusiv problemele legate de descentralizare, nu poate fi membru al Cabinetului. Liviu Dragnea va discuta joi cu ministri pe aceasta tema.

- Dupa ce a luat banii administrațiilor locale și județene din toata țara, PSD vorbește despre descentralizare. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a avertizat pe ministrii din cabinetul Dancila ca nu se pot juca cu problemele legate de descentralizare. ”Discutia…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa se intalneasca joi cu ministrii pe tema descentralizarii. Aflat la Focșani, liderul PSD a ținut sa le transmita un avertisment dur miniștrilor care se impotrivesc descentralizarii.„Da. Din punctul meu de vedere, discuția nu va fi complicata. Nu sunt…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu urmeaza sa se intalneasca joi cu ministrii pe tema descentralizarii, asa cum a anuntat liderul PSD inca de luni, sustinand ca ”este un proces care trebuie sa inceapa foarte repede”, informeaza Mediafax.”Au fost mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca ”aproape toti” ministrii se opun descentralizarii, precizand ca joi va avea o discutie, alaturi de liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu toti membrii Executivului pentru ca ”este un proces care trebuie sa inceapa foarte repede”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea s-a declarat nemulțumit, luni, dupa ședința conducerii partidului, de acei colegi miniștri care sunt reticenți in privința descentralizarii. El a aratat ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului fata descentralizare,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca se va intalni, joi, cu membrii Guvernului, pentru a ințelege de ce anumiți miniștri opun rezistența la procesul de descentralizare.”Voi avea joi o intalnire cu domnii și doamnele ministru, am vorbit și cu domnul Tariceanu sa vina, pentru a lamuri…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca urmeaza si alte episoade din seria de dezvaluiri pe care le-a facut marti seara. "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a ...

- Tariceanu, atac la adresa lui Iohannis. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a lansat intr-un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, de la tribuna Congresului Extraordinar al PSD . ”Ziua in care președinte va ieși in conferința de presa sa anunțe ca nu o revoca, iși va semna sentința.…

- „Eu cred ca PSD este deja sub 10% si PNL are 51%, creste ca Greuceanu. Una peste alta, la doua zile apare un sondaj inainte de Congres. Ne-am prabusit, cred ca avem undeva 8-9% si PNL se duce spre 60%”, a declarat presedintele PSD Liviu Dragnea, razand zgomotos dupa ce i s-a cerut sa comenteze sondajul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revocarea sefei DNA.

- "Nu cred ca ministrul Toader va face o asemenea propunere, in contextul actual. Chiar daca ministrul Toader reprezinta o majoritate toxica, PSD si ALDE, in Cabinetul Dancila, am observat cu cata prudenta isi alege termenii atunci cand face referire la activitatea DNA. Domnia sa va cita din rapoartele…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania "Fara penali in functii publice". El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca PSD s-a prabusit in sondaje, in contextul in care dupa un an de guvernare formatiunea politica condusa de Liviu Dragnea a scazut cu aproape 20 de procente. „Ce pot sa va spun suta la suta este ca PSD a scazut sub 40-. PSD a castigat cu 46- din voturi, iar…

- Premierul Dancila și miniștrii din Cabinet au renunțat la paza SPP, iar demnitarii din Executiv vor fi aparați de Jandarmerie. Decizia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, intr-o intervenție la Antena 3. Decizia vine in contextul conflictului aparut intre șeful…

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, ca Uniunea a decis sa dea o sansa astazi PSD-ALDE la votul din plenul al Parlamentului, prin urmare va vota in favoarea Cabinetului Dancila, transmite News.ro . Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Liviu Dragnea a dezvaluit ca "programul de guvernare nu a suferit modificari importante", in urma ședinței coaliției, de la Palatul Parlamentului."A fost o intalnire necesara pentru a discuta despre programul de maine. Doamna Dancila a prezentat fiecare membru propus pentru audierile de maine.…

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca viata romanilor se deteriorieaza cu fiecare zi care trece si ca un numar record de romani parasesc tara pentru o viata mai buna. El a mai vorbit si despre bilantul PSD-ALDE din 2017, bilant intitulat Cartea Neagra a…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. Citeste si: DOCUMENT…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. „Nu au fost negocieri. Viorica Dancila a primit foarte…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Al treilea cabinet PSD-ALDE de la alegeri si pana in prezent se naste greu. Deocamdata, Viorica Dancila refuza sa vorbeasca public despre viziunea sa guvernamentala. În schimb, liderii celor două formaţiuni de la putere amână, pentru moment, desemnarea noilor miniştri.…

- Comitetul Executiv National al PSD a discutat luni despre ajustarile programului de guvernare. Componenta Guvernului Dancila va fi stabilita abia vineri, in conditiile in care baronii PSD nu reusesc sa-si imparta ministerele. Liderul PSD Liviu Dragnea a promis ca nu va dezincrimina abuzul in serviciu,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca UDMR ar trebui invitat la guvernare. De partea cealalta, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu face invitații la televizor nimanui.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, oferta de ultim moment: invita UDMR la guvernare ”Eu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat, inainte de ședința Comitetului Executiv al PSD, de ce nu va fi stabilita astazi componența Cabinetului Dancila. La CEx vor fi discutate, in schimb, schimbari in programul de guvernare, stabilite impreuna cu partenerii din ALDe și discutate cu premierul desemnat,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca, in principiu, nu vor fi modificari "mari sau multe" la programul de guvernare, mentionand ca acesta urmeaza sa fie actualizat. "Programul de guvernare, vorbind la stadiul de astazi, o sa il discutam in CEx. Acesta va fi subiectul principal,…

- Cozmin Gușa susține ca "președintele Klaus Iohannis l-a acceptat, de fapt, pe Liviu Dragnea ca premier al Romaniei", dupa numirea la șefia executivului a Vioricai Dancila. Totodata, consultantul politic puncteaza ca șeful statului nu avea alta varianta, avand in vededere ca nu a primit sprijin din…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3.Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNA Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai multe ore, in biroul sau, cu șeful…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa ca urmare a acceptarii de catre președintele Klaus Iohannis a propunerii PSD de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.realitatea.net: Cozmin Gușa…

- Mihai Tudose, impreuna cu ministrii sai, a depus juramantul in data de 29 iunie 2017. La acea vreme Tudose spunea "Am fost propus in aceasta functie de catre presedintele Liviu Dragnea, acceptat de presedintele Klaus Iohannis si nu vreau sa insel increderea acordata. Voi fi prezent in Parlament…

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Intrebat cine e ințeleptul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea, Ionuț Vulpescu a raspuns: ”Ințeleptul e PSD in ansamblu”. Senatorul PSD a precizat: ”E o tradiție, la inceput de an exista o ședința, nu e nimic spectaculos, nu e nimic special”. Rasturnare de situație in Guvern…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale.”Presedintele…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat presei ca nu poate analiza el activitatea lui Liviu Dragnea la conducerea partidului, dar ca „e loc de mult mai bine”. Acesta a mai spus ca are in continuare o relație de „colegialitate” cu șeful PSD. Declarația lui Badalau vine dupa distribuția…

- Premierul Romaniei da explicatii la Romania TV in scandalul salariilor. Cum se schimba salariile de la 1 ianuarie, atat in privat, cat si la stat, ce se intampla cu impozitele pe care le platim. Vor fi anunturi cruciale atat pentru populatie, cat si pentru mediul de afaceri. Nu in ultimul rand, primul…