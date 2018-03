Stiri pe aceeasi tema

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Liderul social-democratilor…

- Dragnea, avertisment pentru noii membri ai conducerii PSD: Sa nu considerati functiile niste oportunitati pentru proiecte personale Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a cerut, luni, noilor membri ai conducerii partidului sa evite situatiile generate de precedesorii lor care considerau ca pozitiile…

- Noua conducere a PSD, validata la Congresul din 10 martie de la Sala Palatului s-a reunit luni in primul Biroul Permanent National, la sediu central al PSD. Președintele PSD le-a transmis primele directive colegilor din partid: Sa comunice mai aplicat și sa spuna lucruri dar și sa nu mai existe ”situatii…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- "Romania este un stat suveran, asa scrie in Constitutie. Sa nu uitam asta. Atunci cand oameni politici, sefi de institutii, voci cunoscute ale societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, (...) in aceste situatii pierdem suveranitate, independenta, demnitate, respect si nu castigam nimic. Defaimarea…

- Liviu Dragnea este principalul vinovat pentru criza imunoglobulinei si ar trebui sa demisioneze din toate functiile publice, considera europarlamentarul Siegfried Muresan. Eurodeputatul roman critica reactia guvernarii in cazul crizei de imunoglobulina, spunand ca “autoritatile au descoperit, peste…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca ultimii doi ani, de cand a fost deschis pe numele sau dosar penal pentru fapte de coruptie si pana la achitarea sa definitiva, au reprezentat o incercare grea pentru el si pentru familia sa, insa a sustinut inca de la inceput ca este nevinovat. Orban a afirmat…

- Avertisment dur al ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. In direct la Romania TV, aceasta le-a transmis angajatorilor ca Guvernul nu renunta la revolutia fiscala si acestia trebuie sa modifice contractele angajatilor pana la 31 martie.Citește și: La „Rabla” NU va mai fi acceptata orice…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca probabil marti ii va trimite scrisoarea guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, demers in urma caruia afirma saptamana trecuta ca se asteapta sa primeasca niste raspunsuri. ”Cred ca maine o s-o…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, miercuri, ca asteapta de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras, el facand aceasta declaratie in perspectiva iesirii publice pe care Toader a anuntat ca o va avea joi. Intrebat ce asteapta de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Liderul PSD a declarat astazi, la Parlament, ca va trimite o scrisoare catre Banca Nationala pentru a primi explicatii cu privire la nivelul extrem de ridicat al inflatiei."E bine sa intrebati si Banca Nationala. Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator si astept niste raspunsuri. As…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, se așteapta ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa faca „ce trebuie” saptamana viitoare, la prezentarea raportului in Parlament privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție. „Toata tara astepta niste concluzii ferme si corecte, dupa toate…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- Știre in curs de actualizare ________________________ Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia sa fie argumentata „intr-un fel sau altul”. …

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- Liviu Dragnea a precizat, in legatura cu scandalul declanșat de Mihaiela Iorga, ca faptele povestite de aceasta sunt o “practica urata, periculoasa, de poliție politica”. Liderul PSD a facut declarații și despre stenogramele publicate de DNA spunand ca el nu iși dorește demiterea Codruței Kovesi. Liviu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat in cursul zilei de azi ca miercuri va avea loc un nou CEx, dupa ce luni va avea loc o reuniune a Biroului Permanent National al partidului, potrivit Romania TV. CEx ul o sa l facem miercuri si imediat dupa ce termin declaratia o sa plece anunturile catre colegi.…

- "Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Dragnea, la Parlament,…

- Proiectul de lege inițiat de președinții celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu a fost amanat din nou, la Senat, in comisia de buget-finanțe, unde urma sa primeasca aviz. Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat ca amanarea tine de faptul ca se poarta discutii privind infiintarea prin…

- Liviu Dragnea i-a cerut ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa explice public, “prin toate mijloacele”, orice problema care ar aparea cu privire la legea salarizarii. Liderul PSD nu exclude posibilitatea existenței unor „efecte negative ascunse”, despre care a declarat ca „nimeni nu sta pe ganduri…

- Liderul PSD declarat la Romania TV ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare"."Eu cred ca, intr-o luna, in maxim doua luni, Guvernul, Coalitia va prezenta public care este forma acestui proiect de lege, dupa care sa inceapa…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca DNA a refuzat sa-i dea o copie dosarului sau, in speța TelDrum, in format electronic, fiind nevoit sa il copieze doar in format pe hartie, iar acest lucru ar costa foarte mult, ”un miliard de lei”, pentru ca este format din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni. El a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare".…

- "Evaluarea miniștrilor se va face lunar, impreuna cu cei doi președinți, domnul Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Vom avea o evaluare a fiecarui ministru in parte. Am spus la inceput ca pe fiecare minister vom face analize, v-am dat niște termene, in funcție termene, de implementarea din…

- "Pariez ca PSD pana la urma va da o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Ma indoiesc ca vor reusi sa respecte calendarul pe care si l-au propus, avand in vedere ca reglementarile pe care le vor, in special pragul la abuzul in serviciu, sunt foarte controversate. Nici legile justitiei,…

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a criticat excluderea din Biroul permanent al Camerei Deputatilor a reprezentantilor Partidului Miscarea Populara. "Am asistat astazi la o premiera in Parlamentul Romaniei. Nu s-a mai intamplat niciodata din 1990 pana in prezent cand conducerea Parlamentului…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala. "Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E vorba de implementarea unei directive europene care se pare ca este obligatorie,…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Liviu Dragnea susține ca la protestul din București au fost numai 25.000 de oameni. ”70.000 protestat? Unde au fost 70.000? eu m-am uitat pe evalurile oficiale, au fost 25.000, dar nu asta este foarte important. Nu trebuie neaparat sa le raspund eu. Am spus tot…

- Liviu Dragnea, despre protestul din 20 ianuarie. Liderul PSD a precizat luni ca la protestele de sambata au participat 25.000 de manifestanți și nu 70.000, conform evaluarilor oficiale pe care le-a consultat. Dragnea a menționat ca nu trebuie ca el trebuie sa dea un raspuns cu privire la nemulțumirile…

- Vedeta ProTV, Tudor Chirila lanseaza un atac fara precedent la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea. Chirila s-a enervat dupa nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier si a sunat mobilizarea la protestul din aceasta seara, din Piata Universitatii.Citeste si: Presa occidentala anunta…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind…

- Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale, subliniind ca Palatul Elisabeta a fost dat in folosinta regelui Mihai in calitate de fost sef al statului, nu si urmasilor acestuia.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV, ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat ca, in Parlament s-a votat exact formula agreata anterior intre guvern si structurile asociative ale alesilor locali. ”Majoritatea PSD+ALDE din Parlament a votat exact formula de buget pentru autoritatile locale pe care a convenit-o anterior Guvernul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca este multumit de proiectul de buget pe anul 2018, votat de Parlament, el aratand ca acest buget va asigura venituri mai mari atat pentru romani, ca persoane fizice, cat si pentru firmele din Romania.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie "cumpanite foarte bine". "Este…

- Primariile nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in acest an, cel tarziu la rectificarea din vara se va lua in calcul eventuala suplimentare a sumelor in functie de excedentul pe 2017 si executia bugetara din acest an, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, vineri, el adaugand…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Parlament, ca „nu sunt intemeiate” ingrijorarile exprimate de catre ambasadorii celor șapte state ale UE in legatura cu modificarile aduse legilor Justiției in Romania.

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…